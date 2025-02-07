Алматинцы разделились на два лагеря по поводу сноса нелегальных киосков (видео)

В Алматы начали сносить нелегальные уличные киоски. Некоторые горожане встали на защиту их владельцев, другие же считают киоски опасными, передает сайт телеканала КТК.

В торговых точках на окраине города можно купить продукты, овощи, фрукты и хозяйственные товары. Первые уличные павильоны появились тут около пяти лет назад. Затем их количество выросло до 15. Однако накануне неожиданно начали снос. Пока снесли только пять киосков. В них продавали выпечку, фастфуд, сладости и продукты первой необходимости.

По словам владельцев, от клиентов не было отбоя, поскольку повсюду жилые дома и школа.

Нурсултан Амантурлиев работал тут больше года: нашел место и установил свой киоск. Пришлось даже влезть в долги, чтобы начать бизнес. Уверяет: работал легально, открыл ИП и платил налоги.

"Я продавал курицу гриль, наггетсы, фри. В общем, общепит. Провел опрос у всех жителей ближайших домов, все были за. В акимате тоже разрешили, но только устно. А недавно пришли и сказали все убрать.

Я пытался договориться, но сказали, если не уберу сам, будет штраф – около 300 тысяч. Некоторых предпринимателей вообще не предупреждали и молча приехали, подняли, забрали киоск", - возмущен Амантурлиев.

Активно вести бизнес удавалось с помощью местного ОСИ. Там помогали с электричеством. За это каждый торговец платил по 50 тысяч в месяц на нужды дома и отдельно за использование коммуникаций. Представители ОСИ пытались помочь владельцам киосков. Даже писали в акимат.

"Вот один мотивированный отказ пришел. Потому что там указали, что в связи с тем, что якобы находится там многоэтажный дом. То есть это о чем говорит, земля, которую я указала, там находится многоэтажный дом. Соответственно, я должна разрешение взять у жильцов.

Пускай напишут иск. Соответственно, иск этот будем оспаривать. Все в рамках закона, я считаю, надо делать. А не так: трах-бах, пришел здесь, снес", – поделилась своим мнением председатель ОСИ Дана Рахимова.

Жители поделились на два лагеря. Одни неожиданно встали на защиту киосков.

"Нам здесь, жителям, чтоб что-то купить, вот как бабушки говорят, за двумя-тремя килограммами картошки надо ехать в супермаркет. У нас здесь ничего нет. Здесь люди ставят контейнеры, делают торговлю. Не для того, чтобы нажиться только. Но и чтобы нам помочь.

Прежде чем что-то убрать, надо что-то предложить, поставить. Или лучше поставить, а потом предлагать. Народ сам выберет, куда пойти. Сюда или сюда", – считает горожанин Сакен Ардаев.

Другие жильцы уверены, в торговых точках антисанитарные условия. Поэтому покупать там еду опасно. Особенно детям.

"В киосках нет туалетов. Куда они ходят, как думаете? Распространяются все инфекции, насекомые. Это опасно для детей. Они вон из школы вышли, идут покупать пирожок, самсу. Потом с отравлениями лежат", – заявила Шара Касабекова.

В акимате объясняют, все здешние торговые точки были поставлены самовольно. Официального разрешения ни у кого нет.

"Есть утвержденные специальные места, отведенные для несанкционированных торговых объектов управлением предпринимательства. Эти объекты есть в открытом доступе, в adilet.kz.

Они могут все это изучить и в дальнейшем могут участвовать в аукционе, и методом аукциона участки будут предоставляться в аренду. По потребности жителей мы предложения дадим в вышестоящие управления, в городской акимат", – объяснил руководитель отдела по развитию предпринимательства и промышленности Алатауского района Алматы Алиби Айдаров.

Владельцы киосков просят разрешить им вести свой бизнес здесь. Переезжать на другое место они не хотят. Однако чиновники настаивают: открыть киоск можно только в специально отведенном месте после получения разрешения.

Источник: КТК

Напомним, ранее суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Кроме того, осенью в городе снесли еще строившийся жилой комплекс Monblanc в микрорайоне Ерменсай, который признан незаконным по решению суда.

А в конце годы мы подробно рассказывали, какие здания снесли в Алматы в 2024-м.