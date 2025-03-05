Бургерную снесли в Алматы (фото)

В Алматы в рамках ведущейся зачистки незаконных нестационарных торговых объектов снесли бургерную, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в городе продолжается масштабная зачистка незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Очередным демонтированным объектом стала бургерная, располагавшаяся на перекрестке улиц Кунаева и Яссауи в Наурызбайском районе.

Снос проведен в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных НТО, инициированной акиматом города Алматы по поручению Ерболата Досаева.

"С 4 февраля 2025 года Управление предпринимательства и инвестиций совместно с участниками Рабочей группы приступило к ликвидации объектов уличной торговли. На сегодня демонтировано более 300 НТО, расположенных на землях государственного фонда.

Дополнительно в рамках данной работы демонтировано 222 развлекательных аппарата (силомеры). Также в городе зафиксированы 32 капитальных строения, прочно закрепленных на земельных участках. Рабочей группой инициированы направления исков в суд для организации дальнейшего принудительного демонтажа", - сообщает ведомство.

Снос бургерной. Фото: акимат Алматы

Работы по демонтажу оставшихся 210 НТО будут завершены до 15 марта текущего года. Коммунальные службы продолжают отключать незаконно подключенные инженерные сети данных объектов, информирует акимат.

Напомним, мы писали о ведущемся в Алматы демонтаже незаконных торговых объектов, начавшемся с 4 февраля. Тогда отмечалось, что всего в Алматы в ходе мониторинга было выявлено порядка 500 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

Также в конце января сообщалось, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.

Недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Еще стало известно, что в Алматы по решению суда сносят трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.