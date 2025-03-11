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Еще 4 киоска с фастфудом и более 20 силомеров убрали с улиц Алматы (фото)

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Демонтаж киоска
Демонтаж киоска. Фото: акимат Алматы

В Ауэзовском районе Алматы демонтированы еще 4 незаконных киоска по продаже самсы, пиццы и чебуреков, и 28 силомеров, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в Ауэзовском районе демонтированы уже 63 незаконных нестационарных торговых объекта (НТО) и 28 развлекательных аппаратов (силомеры).

В частности, демонтированы еще 4 незаконных киоска по продаже самсы, пиццы и чебуреков, находящихся по улицам Жубанова и Момышулы.

Демонтаж киоска
Демонтаж киоска. Фото: акимат Алматы

Демонтаж киоска
Демонтаж киоска. Фото: акимат Алматы

Снос проведен в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных НТО, инициированной акиматом города Алматы по поручению Ерболата Досаева. Программа продолжится до 15 марта этого года, отмечает ведомство.

Напомним, с 4 февраля 2025 года в Алматы Управление предпринимательства и инвестиций совместно с участниками Рабочей группы приступило к ликвидации объектов уличной торговли. На сегодня демонтировано 302 НТО и 222 силомера, расположенных на землях государственного фонда.

Добавим, мы писали о ведущемся в Алматы демонтаже незаконных торговых объектов, начавшемся с 4 февраля. Тогда отмечалось, что всего в Алматы в ходе мониторинга было выявлено порядка 500 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

В Медеуском районе Алматы по поручению акима снесли еще 13 самовольно установленных киосков. До середины марта планируется снести около 200 киосков.

Также в рамках ведущейся зачистки незаконных нестационарных торговых объектов снесли бургерную на перекрестке улиц Кунаева и Яссауи в Наурызбайском районе.

Отметим, мнения горожан о сносе незаконных объектов разделились: некоторые встали на защиту их владельцев, другие же считают киоски опасными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226992-eshche-4-kioska-s-fastfudom-i-bolee-20-silomerov-ubrali-s-ulic-almaty/