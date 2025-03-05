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"Никто не знает, где укрыться": сокрытие бомбоубежищ в Казахстане возмутило депутата

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Люди сидят в бомбоубежище
Бомбоубежище. Иллюстративное фото: pexels.com

На заседании мажилиса депутат Ажар Сагандыкова возмутилась тем, что нахождение бомбоубежищ в Казахстане скрывают, ссылаясь на госсекреты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нам известно, что адреса самих пунктов (укрытий и бомбоубежищ - прим. ред.) вы не раскрываете, ссылаясь на государственные секреты, но сводную информацию по регионам, наверное, можете отразить. В противном случае возникает впечатление, что под государственной тайной скрывается обычная халатность лиц, которые десятилетиями не работают над решением данных вопросов.

Многие системы остались еще со времен Союза, морально и физически устарели. Никто не знает, где можно укрыться от поражающих факторов применения современных средств поражения. Многие защитные сооружения нам достались в наследство от СССР, часть из них уже не существует. А попытки приспособить паркинги, подвалы и другие помещения - сырые и требуют тщательной и детальной проработки", - зачитала свой запрос главе МЧС депутат Ажар Сагандыкова.

Она добавила, что МЧС предлагало гражданам укрываться в паркингах, что является небезопасным, поскольку там может не быть вентиляции и воды. Кроме того, по словам депутата, звучало предложение искать укрытия через приложение "2ГИС", которое является российским.

Напомним, осенью прошлого года президент алматинского аэропорта Гокер Косе рассказал о бомбоубежище на территории старого терминала, заявив, что "оно находится в ужасном состоянии". Сообщал он и о планах реконструировать его.

В октябре 2022 года в МЧС, комментируя вопрос наличия бомбоубежищ в Астане, сообщили, что соответствующий перечень у ведомства имеется. Однако раскрыть полностью эту информацию они не могут.

А уже в сентябре 2023 года при обсуждении вопроса о мерах предупреждения ЧС депутат Канат Ибраев предложил рассказать жителям Астаны о том, где находятся бомбоубежища. В ДЧС Астаны сообщили, что список бомбоубежищ есть, но публично озвучить он их не может.

При этом еще осенью 2023 года сообщалось, что в Казахстане хотят приспособить паркинги и метро под бомбоубежища.

Добавим, что в начале февраля главу МЧС уже спрашивали, где казахстанцам укрыться в случае войны.

"Мировая практика показывает, что в этих конфликтах, происходящих на территории города, простые укрытия дают большой эффект. Это паркинги, подвалы, подземные какие-то сооружения.

В мире отошли от практики строительства больших бомбоубежищ и использования больших конструкций. Эти простые укрытия дадут нам возможность порядка 14 млн человек, по нашим подсчетам, разместить там в случае угрозы", - заявлял Аринов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225675-nikto-ne-znaet-gde-ukrytsya-sokrytie-bomboubezhishch-v-kazahstane-vozmutilo-deputata/