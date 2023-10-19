В Казахстане хотят приспособить паркинги и метро под бомбоубежища

На брифинге в СЦК главу Министерства по ЧС Сырыма Шарипханова сегодня спросили, где казахстанцам в случае необходимости найти бомбоубежища, передает корреспондент NUR.KZ.

"В свете последних событий вы правильно поднимаете вопрос. Защитные сооружения, как мы их называем, а по старинке, во время Второй мировой войны, они назывались бомбоубежищами.

Вообще, предназначение защитных сооружений – это укрытие в них наибольшей работающей смены, то есть они создаются около объектов, которые продолжают функционирование в особый период. Во время, так скажем, боевых действий.

Остальное население должно эвакуироваться в безопасную зону или находиться по местам жительства, или укрываться в простейших закрытых сооружениях, то есть в подвалах, метро, других заглубленных сооружениях. Количество защитных сооружений не подлежит разглашению", – объяснил глава МЧС Сырым Шарипханов.

Он добавил, что сейчас многие предприятия, возле которых находятся защитные сооружения, поменяли свою форму собственности, перешли на "мирное производство" – в итоге защитные помещения перестали выполнять свою функцию.

МЧС добивается, чтобы помещения приводили в прежнее соответствие.

Также ведомство, по словам министра, прорабатывает возможность приспособления под простые бомбоубежища, или, в современной формулировке, "простые защитные сооружения" паркингов и метро в Казахстане.

"Мы сейчас отрабатываем вопросы приспособления под простые защитные сооружения автомобильных паркингов, метро и других заглубленных сооружений. Есть научный проект, согласно которому мы разрабатываем возможность укрытия личного состава и населения в контейнерных защитных сооружениях.

Прототип такого защитного сооружения у нас готов, с Академией гражданской защиты отработан, и даже находится на территории Астаны в одной из пожарных частей. Этот вопрос мы тоже будем продвигать и в ближайшем будущем постараемся решить", – добавил Шарипханов.

Напомним, в августе прошлого года жительница Алматы предложила восстановить в городе бомбоубежища. На что аким Ерболат Досаев ответил, что разрабатываться отдельная программа приведения в порядок всех исторических активов, оставшихся от Советского союза.

По его словам, данная работа связана не только с геополитическими событиями – город должен быть готов к ЧС.

В октябре 2022 года в МЧС, комментируя вопрос наличия бомбоубежищ в Астане, сообщили, что соответствующий перечень у ведомства имеется. Однако раскрыть полностью эту информацию они не могут.

Недавно депутат маслихата предложила задуматься о строительстве метро в столице. Динара Оразалина отметила, что в случае чего оно может выполнять функцию подземного бомбоубежища.

Вопросом о наличии и расположении всех бомбоубежищ в Астане задался другой депутат – Канат Ибраев. В ДЧС ему ответили, что такой список у них имеется, но публично озвучить его нельзя.