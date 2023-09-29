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"Дадут сирену – и куда я пойду?": раскрыть, где в Астане есть бомбоубежища, предложил депутат

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Громкоговорители на столбе
Громкоговоритель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня на заседании маслихата столицы при обсуждении вопроса о мерах предупреждения ЧС депутат предложил рассказать жителям Астаны о том, где находятся бомбоубежища, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я в этом городе давно живу, но я не знаю, где убежища. Есть ли у нас какие-то планы или программы по доведению списка убежищ? Исходя из тех угроз, которые происходят в мире, это актуальный вопрос.

(…) Я понимаю, что это стратегические объекты, но если завтра что-то случится, ваша секретность нужна будет? Вы же понимаете, не дай бог, при массированном бомбовом ударе или террористических актах мирное население же пострадает. Это ваше дело – защитить.

Я, например, не знаю, где ближайшее бомбоубежище, куда я поведу свою семью. Может, на уровне законодательства это надо привести? Мне кажется, этот вопрос надо предусмотреть. Ну, дадут сирену – и куда я пойду?" – задался вопросом депутат Канат Ибраев.

Замглавы Департамента по ЧС Астаны Дамир Ермагамбетов на это ответил, что список бомбоубежищ есть, но публично озвучить он их не может – лишь письменно, по запросу депутата.

"Совершенно правильно говорите: у нас в министерстве есть Комитет гражданской обороны войсковых частей – это блок их вопросов. Правильно: есть вопросы бомбоубежищ, есть вопросы, где будут члены семей сотрудников правоохранительных органов. Идет корректировка этих документов как раз", – сказал он.

Чиновник добавил, что в Астане даже не во всех районах есть сирены, которые могли бы предупредить граждан об опасности.

"По системам оповещения работа идет с 2019 года по городу. Ранее были выделены средства, но на сегодня идет судебный процесс с подрядчиками, которые в свое время не смогли добросовестно работу завершить. Сейчас системы оповещения, сирены, которые по воздушной обороне предупреждают население, к сожалению, имеются не во всех частях города. Это надо признать", – подчеркнул представитель ДЧС.

Напомним, в конце октября прошлого года бывший вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев сообщал, что в перечень защитных сооружений гражданской обороны входят убежища и простейшие позиционные укрытия.

При этом, по его словам, убежища предусматриваются только для предприятий, которые не перестают работать в военное время. В их числе – хлебозаводы, ТЭЦ, электроснабжающие организации.

"Там, а также в крупных национальных медицинских центрах обязаны иметь защитные сооружения. А простейшие укрытия – это любые паркинги, подвальные помещения. В принципе, таких укрытий в городе достаточно для населения", – говорил он.

Кроме того, в конце августа 2022 года одна из жительниц Алмалинского района Алматы во время встречи акима Ерболата Досаева с населением предложила восстановить бомбоубежища в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038755-dadut-sirenu-i-kuda-ya-poydu-rasskazat-lyudyam-gde-v-astane-est-bomboubezhischa-predlozhil-deputat/

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