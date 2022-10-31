Где в Астане расположены бомбоубежища и в каком они состоянии, рассказали в МЧС

Бомбоубежище. Иллюстративное фото: pexels.com

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев на встрече с населением рассказал, что может служить бомбоубежищем в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Ибрагим Кульшимбаев сообщил, что в перечень защитных сооружений гражданской обороны входят убежища и простейшие позиционные укрытия.

При этом, по его словам, убежища предусматриваются только для предприятий, которые не перестают работать в военное время. В их числе хлебозаводы, ТЭЦ, электроснабжающие организации.

"Там, а также в крупных национальных медицинских центрах обязаны иметь защитные сооружения. А простейшие укрытия – это любые паркинги, подвальные помещения. В принципе, таких укрытий в городе достаточно для населения.

По убежищам, да, есть такие, которые разрушены. Но они разрушены потому, что уже и предприятия того нет. Например, здесь раньше был завод "Казсельмаш". Это было предприятие, которое работало в военное время. Но этого предприятия больше нет, соответственно, необходимость в убежище отпала. Ну и может в других местах тоже", – пояснил спикер.

В целом, он заверил, что у МЧС есть перечень убежищ.

"Я открыто не могу вам сказать. Но они при необходимости могут выполнить свою функцию", – резюмировал спикер.

Ранее одна из жительниц Алмалинского района во время встречи акима Ерболата Досаева с населением предложила восстановить в Алматы бомбоубежища.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995085-gde-v-astane-raspolozheny-bomboubezhischa-i-v-kakom-oni-sostoyanii-rasskazali-v-mchs/