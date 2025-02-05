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"Отошли от практики строительства бомбоубежищ": где казахстанцам укрыться в случае войны, рассказали в МЧС

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Подземный паркинг
Парковка. Иллюстративное фото: David Papazian/Getty Images

Глава МЧС Чингис Аринов в кулуарах мажилиса рассказал, как будут защищать казахстанцев от бомб в случае войны, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что сейчас многие защитные сооружения в Астане, не говоря уже о регионах, пришли в негодность. Они поинтересовались, как будет обеспечиваться гражданская защита в случае войны.

"Законопроектом по вопросам гражданской защиты вводится новый термин "простые укрытия". Мировая практика показывает, что в этих конфликтах, происходящих на территории города, простые укрытия дают большой эффект. Это паркинги, подвалы, подземные какие-то сооружения.

В мире отошли от практики строительства больших бомбоубежищ и использования больших конструкций. Эти простые укрытия дадут нам возможность порядка 14 млн человек, по нашим подсчетам, разместить там в случае угрозы", - заявил Чингиз Аринов.

В целом, по словам министра, таков мировой опыт.

"Мы сейчас идем к таким простым решениям, которые не потребуют выделения больших финансовых средств. Владельцы ТРЦ тоже идут на встречу. Социально ответственные бизнесмены очень правильно понимают эти вещи, что это направлено на сохранение жизни и здоровья наших граждан", - резюмировал министр.

Осенью прошлого года президент алматинского аэропорта Гокер Косе рассказал о бомбоубежище на территории старого терминала, заявив, что "оно находится в ужасном состоянии". Сообщал он и о планах реконструировать его.

В октябре 2022 года в МЧС, комментируя вопрос наличия бомбоубежищ в Астане, сообщили, что соответствующий перечень у ведомства имеется. Однако раскрыть полностью эту информацию они не могут.

А уже в сентябре 2023 года при обсуждении вопроса о мерах предупреждения ЧС депутат Канат Ибраев предложил рассказать жителям Астаны о том, где находятся бомбоубежища. В ДЧС Астаны сообщили, что список бомбоубежищ есть, но публично озвучить он их не может.

При этом еще осенью 2023 года сообщалось, что в Казахстане хотят приспособить паркинги и метро под бомбоубежища.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218205-otoshli-ot-praktiki-stroitelstva-bomboubezhishch-gde-kazahstancam-ukrytsya-v-sluchae-voyny-rasskazali-v-mchs/