Смена часового пояса: рабочий день начинается на час раньше в одном из районов ВКО

С 5 января 2025 года в Катон-Карагайском районе ВКО в пилотном режиме ввели новый график работы для государственных и социальных учреждений. Рабочий день начинается в 8.00, передает Altainews.kz.

Как сообщает издание, была установлена пятидневная рабочая неделя с 08.00 до 17.30, с обеденным перерывом с 12.00 до 13.30. На новый режим работы перешли 40 районных учреждений.

В декабре в район с двухдневным рабочим визитом прибыла группа руководителей региональных управлений. Они провели встречи с жителями всех населенных пунктов, чтобы обсудить предложение о переносе времени начала рабочего дня.

Обсуждения прошли в селах Өрел, Аршаты, Берел, Жамбыл, Қайыңды, Қызыл Жұлдыз, Аққайнар, Еңбек, Шыңғыстай, Жаңаүлгі, Қабырға, Белқарагай, Өрнек, Топқайың, Барлық, Коробиха и Ақсу.

Жителям предложили начинать рабочий день с 08.00 утра. Прозвучали разные мнения о преимуществах и возможных сложностях такого нововведения. В итоге большинство поддержало инициативу.

"Перенос начала рабочего дня на 8.00 утра - это продуманное решение, учитывающее климатические условия, ритм жизни местных жителей и экономическую активность региона. Такой режим повысит производительность труда и окажет положительное влияние на развитие района", - отметили в отделе внутренней политики Катон-Карагайского района.

Ранее житель Алматы предложил изменить рабочий график муниципальных служб города с 07.00 до 16.00 и в пробном режиме поменять режим работы общественного транспорта. Как отметил автор петиции, это позволит горожанам более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты.

Глава Минтруда заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс. Она добавила, что можно рассмотреть вопрос изменения графика и для "бюджетников".