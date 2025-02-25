"Может, отправлять их на идиотентест": депутат - о казахстанских водителях, нарушающих ПДД

В кулуарах сената депутат, предложивший отмену 50%-ной скидки при оплате штрафа водителям, часто нарушающим ПДД, предложил для них также "идиотентест", передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Марат Кожаев напомнил, что недавно в сенате он выступил с депутатским запросом о принятии мер в отношении водителей в Казахстане, которые намеренно и систематически нарушают правила ПДД.

"Есть водители, которые от 100 до 300 нарушений совершили в течение года. И спокойно все они оплачивают штраф. У него моментально поступает штраф, что он превысил скорость, и он тут же этот штраф оплачивает. Он несколько миллионов тенге в год оплачивает. Для него, получается, этот штраф никакой нагрузки профилактической не несет.

То есть этот человек хочет быть особенным, отличаться от остальной массы водителей. Он не понимает, что он подвергает опасности жизни других людей. Тогда пусть он и несет особую ответственность. Почему мы должны ежедневно прощать его нарушения и давать ему скидку? Нет. Поэтому я предложил одно из мер - лишать после 10-го раза его 50%-ной скидки", - сообщил Кожаев.

Он добавил, что в Германии для таких водителей есть "идиотентест".

"Кроме того, я предложил таких людей отправлять на пересдачу. Проверить его знание правил дорожного движения. Может быть, он не знает ПДД. Каким-то образом получил права? Или же, я скажу вам, есть такие практики в мире, в передовых странах.. Может быть, этот человек идиот.

Может, этого человека надо отправить на "идиотентест"? И такие тесты существуют в мире. В Германии есть такой идиотентест. После каждого третьего однотипного правонарушения его лишают водительского удостоверения на время, и отправляют на идиотентест, который представляет очень серьезное испытание", - пояснил депутат.

Ранее депутат Марат Кожаев заявил, что в Казахстане некоторые водители игнорируют ПДД - они оплачивают штрафы со скидкой и продолжают нарушать правила.

Напомним, в сентябре прошлого года в сенате уже рассматривали законопроект, касающийся дорожного движения в Казахстане. Среди прочего он содержал нормы о запрете допуска к экзаменам в случае пьяного вождения, вводе понятия "средней скорости" движения транспортного средства и порядок ее расчета.

Кроме того, сообщалось, что в стране планируют ужесточить требования к автошколам. Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха тогда заявил о возможности возврата лицензирования автошкол.

Позже стало известно, что теперь регистрация автошкол и курсантов ведется в информационной системе МВД. Это исключает возможность досрочной выдачи свидетельств об окончании курсов и их подделки.

А в начале года в Казахстане вернули обязательное прохождение автошколы для получения прав.