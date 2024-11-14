Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцы не смогут формально проходить курсы вождения: в МВД рассказали о новшествах

Опубликовано:

Человек получает водительские права
Водительские права. Иллюстративное фото: пресс-служба НАО "Правительство для граждан"

Свидетельство об окончании курса обучения вождению в Казахстане будут выдавать в электронном формате, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу центральных коммуникаций (СЦК).

Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, сообщается в Telegram-канале СЦК. Он отметил, что в Казахстане исключена самоподготовка водителей и онлайн-обучение.

По его словам, регистрация автошкол и курсантов ведется в информационной системе МВД, что исключает возможность досрочного выдачи свидетельств об окончании курсов и их подделки.

"Ведется работа по полному переводу свидетельства об окончании курса обучения в электронный формат, что, в свою очередь, исключает подделку или их формальное получение. Также в целях исключения поддельных медицинских заключений Минздрав перенес справки в электронный формат", - сказал Султанбаев на пресс-конференции.

Также он добавил, что одной из мер повышения качества подготовки водителей является возврат к разрешительному порядку допуска автошкол к осуществлению деятельности по подготовке водителей.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируют ужесточить требования к автошколам. Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха тогда заявил о возможности возврата лицензирования автошкол.

Напомним, в апреле этого года обязательное прохождение автошколы для получения прав вернули в Казахстане. МВД РК приняло приказ, согласно которому перед получением водительских прав казахстанцы должны окончить автошколу.

Также сообщалось, что в сенате рассматривают и другие изменения в законодательные акты, касающиеся дорожного движения в Казахстане. Среди них запрет допуска к экзаменам в случае пьяного вождения, ввод понятия "средней скорости" движения транспортного средства и порядок ее расчета.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187276-kazahstancy-ne-smogut-formalno-prohodit-kursy-vozhdeniya-v-mvd-rasskazali-o-novshestvah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie