Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Запретить пьяным водителям пересдавать на права в течение 8 лет хотят в Казахстане

Опубликовано:

Дорожная полиция в Казахстане
Дорожная полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В сенате рассматривают изменения в законодательные акты, касающиеся дорожного движения в Казахстане – среди них запрет допуска к экзаменам в случае пьяного вождения, передает корреспондент NUR.KZ.

"В отношении лиц, привлеченных к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения по статье 608 КоАП или за уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения по статье 613 КоАП вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов для получения права управления транспортным средством в течение 7 и 8 лет соответственно", - говорится в одной из предлагаемых поправок в закон "О дорожном движении".

Предлагается также ввести понятие "средней скорости" движения транспортного средства и порядок ее расчета. Средняя скорость будет определяться путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.

В Уголовный кодекс предлагается поправка, касающаяся отнесения к понятию "другие механические транспортные средства" мопедов, а поправками в закон "О дорожном движении" предлагается ввести обязательную государственную регистрацию мопедов.

Напомним, в конце июля в Усть-Каменогорске сотрудника полиции лишили водительских прав на 7 лет за вождение в нетрезвом виде.

А в Павлодаре стражи порядка задержали водителя автобуса в наркотическом опьянении. При разговоре полицейский заметил странности в его поведении. Результаты экспертизы подтвердили подозрения. Аналогичный случай произошел в Павлодаре и в середине июня этого года: полицейские выявили водителя автобуса в наркотическом опьянении.

Добавим, сейчас в соответствии со ст. 608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163303-zapretit-pyanym-voditelyam-peresdavat-na-prava-v-techenie-neskolkih-let-hotyat-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie