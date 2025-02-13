Если много штрафов: лишать водителей прав и обязать пересдавать ПДД предложил депутат

На заседании сената депутат Марат Кожаев заявил, что в Казахстане некоторые водители игнорируют ПДД – они оплачивают штрафы со скидкой и продолжают нарушать правила, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Марат Кожаев заявил, что в Казахстане невозможно привлечь водителей за "повторность нарушений", а штрафы выписываются без учета истории нарушений ПДД. По его данным, многие нарушители – это владельцы престижных авто.

"Во многих случаях ДТП связаны с личной небрежностью водителей, которые не соблюдают правила дорожного движения или их умышленно игнорируют. К примеру, зафиксированы случаи, когда один и тот же водитель совершил за год 143 нарушения, выплатив штраф на сумму более 3 млн тенге. И это не единичный случай. Таких водителей, нарушающих ПДД, в Алматы десятки, а по стране – сотни, если не тысячи.

Судя по престижным маркам автомобилей и номерным знакам повышенного спроса, речь идет о молодых людях из обеспеченных семей, которые, пренебрегая ПДД, сознательно создают аварийные ситуации, опасно маневрируют на дорогах и грубо игнорируют нормы безопасности. Используя 50% скидку при оплате штрафов, они продолжают демонстративно нарушать закон, превращая улицы в площадку для безответственных и рискованных игр", – заявил депутат.

Кожаев отметил, что в других странах у водителей копятся баллы за нарушения, при наборе которых применяют лишение или приостановление действия водительских прав.

В Казахстане депутат предложил внести следующие изменения в КоАП:

Предусмотреть обязательное направление на пересдачу теоретического экзамена по ПДД для водителей, имеющих, к примеру, 10 и более нарушений, зафиксированных техническими средствами. Ужесточить ответственность за повторные нарушения ПДД, зафиксированные камерами, вплоть до временного лишения водительских прав. Разработать механизм дифференцированного наказания для нарушителей, учитывающий количество нарушений за определенный период. Убрать 50% скидку для оплаты штрафов для систематических нарушителей.

Напомним, в сентябре прошлого года в сенате уже рассматривали законопроект, касающийся дорожного движения в Казахстане. Среди прочего он содержал нормы о запрете допуска к экзаменам в случае пьяного вождения, вводе понятия "средней скорости" движения транспортного средства и порядок ее расчета.

Кроме того, сообщалось, что в стране планируют ужесточить требования к автошколам. Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха тогда заявил о возможности возврата лицензирования автошкол.

Позже стало известно, что теперь регистрация автошкол и курсантов ведется в информационной системе МВД. Это исключает возможность досрочной выдачи свидетельств об окончании курсов и их подделки.

А в начале года в Казахстане вернули обязательное прохождение автошколы для получения прав.