Если много штрафов: лишать водителей прав и обязать пересдавать ПДД предложил депутат
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На заседании сената депутат Марат Кожаев заявил, что в Казахстане некоторые водители игнорируют ПДД – они оплачивают штрафы со скидкой и продолжают нарушать правила, передает корреспондент NUR.KZ.
Депутат Марат Кожаев заявил, что в Казахстане невозможно привлечь водителей за "повторность нарушений", а штрафы выписываются без учета истории нарушений ПДД. По его данным, многие нарушители – это владельцы престижных авто.
"Во многих случаях ДТП связаны с личной небрежностью водителей, которые не соблюдают правила дорожного движения или их умышленно игнорируют. К примеру, зафиксированы случаи, когда один и тот же водитель совершил за год 143 нарушения, выплатив штраф на сумму более 3 млн тенге. И это не единичный случай. Таких водителей, нарушающих ПДД, в Алматы десятки, а по стране – сотни, если не тысячи.
Судя по престижным маркам автомобилей и номерным знакам повышенного спроса, речь идет о молодых людях из обеспеченных семей, которые, пренебрегая ПДД, сознательно создают аварийные ситуации, опасно маневрируют на дорогах и грубо игнорируют нормы безопасности. Используя 50% скидку при оплате штрафов, они продолжают демонстративно нарушать закон, превращая улицы в площадку для безответственных и рискованных игр", – заявил депутат.
Кожаев отметил, что в других странах у водителей копятся баллы за нарушения, при наборе которых применяют лишение или приостановление действия водительских прав.
В Казахстане депутат предложил внести следующие изменения в КоАП:
- Предусмотреть обязательное направление на пересдачу теоретического экзамена по ПДД для водителей, имеющих, к примеру, 10 и более нарушений, зафиксированных техническими средствами.
- Ужесточить ответственность за повторные нарушения ПДД, зафиксированные камерами, вплоть до временного лишения водительских прав.
- Разработать механизм дифференцированного наказания для нарушителей, учитывающий количество нарушений за определенный период.
- Убрать 50% скидку для оплаты штрафов для систематических нарушителей.
Напомним, в сентябре прошлого года в сенате уже рассматривали законопроект, касающийся дорожного движения в Казахстане. Среди прочего он содержал нормы о запрете допуска к экзаменам в случае пьяного вождения, вводе понятия "средней скорости" движения транспортного средства и порядок ее расчета.
Кроме того, сообщалось, что в стране планируют ужесточить требования к автошколам. Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха тогда заявил о возможности возврата лицензирования автошкол.
Позже стало известно, что теперь регистрация автошкол и курсантов ведется в информационной системе МВД. Это исключает возможность досрочной выдачи свидетельств об окончании курсов и их подделки.
А в начале года в Казахстане вернули обязательное прохождение автошколы для получения прав.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220485-esli-mnogo-shtrafov-lishat-voditeley-prav-i-obyazat-peresdavat-pdd-predlozhil-deputat/