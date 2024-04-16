Обязательное прохождение автошколы для получения прав вернут в Казахстане

МВД РК приняло приказ, согласно которому перед получением водительских прав казахстанцы должны будут окончить автошколу. Подробнее о поправках читайте в материале NUR.KZ.

В 2016 году в Казахстане отменили обязательное обучение в автошколах перед сдачей экзаменов на получение водительского удостоверения. Водители могли самостоятельно подготовиться, прийти в спецЦОН и сдать на права.

Однако такая ситуация, как считают в Министерстве внутренних дел РК, способствовала снижению качества подготовки водителей и, как следствие, к увеличению количества нарушений правил дорожного движения.

В связи с этим ведомство разработало и приняло приказ, который возвращает обязательную учебу в автошколах. Документ о поправках 12 апреля 2024 года был опубликован на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде и вступит в силу 23 апреля.

С этой даты всем желающим получить водительские права нужно будет иметь при себе:

медицинскую справку о допуске к управлению транспортом (форма № 073/у);

свидетельство об окончании курсов, выданное учебной организацией по подготовке водителей транспортных средств, то есть автошколой.

Таким образом, теперь только окончившие курсы вождения смогут получить водительские права в Казахстане.

Напомним, в Казахстане планируют обязать сдавать на права и водителей мопедов. А ранее такое требование уже ввели для самокатчиков, передвигающихся по проезжей части. Получается, что обновленные правила могут коснуться и владельцев этих транспортных средств.