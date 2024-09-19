Ужесточить требования к автошколам планируют в Казахстане

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах сената заявил о возможности возврата лицензирования автошкол, передает корреспондент NUR.KZ.

"Пока это только наше предложение, я не знаю, будет это поддержано или не будет, пока мы только говорим, что нужно это сделать", - сказал Игорь Лепеха.

По его словам, ассоциация автошкол поддерживает их инициативу.

"Мы говорили с ассоциацией автошкол, и они поддерживают это предложение.

То есть у нас есть, скажем так, добросовестные автошколы, которые, когда открывают, оборудуют помещение, нанимают соответствующих преподавателей, а есть те, которые просто, скажем так, грубо, "табуретка и печать". Они как раз оказывают недобросовестную конкуренцию.

Понятно, что здесь для того, чтобы содержать штат, чтобы обеспечить полноценное обучение, цена должна быть больше, а там, условно говоря, только лист бумаги и печать. И поэтому они сами говорят, что необходимо ужесточать требования к автошколам", - отметил вице-министр.

По его словам, соответствующие письма МВД направило в правительство, пока этот вопрос на стадии обсуждения.

Напомним, в апреле обязательное прохождение автошколы для получения прав вернули в Казахстане. МВД РК приняло приказ, согласно которому перед получением водительских прав казахстанцы должны окончить автошколу.

Добавим, также сегодня сообщалось, что в сенате приняли ряд поправок в сфере дорожного движения, среди которых норма о внесении мопедов в категорию "другие механические транспортные средства". Что в связи с этим изменится в законах, читайте здесь.

Также стало известно, что согласно принятым на заседании сената поправкам в КоАП РК утверждено увеличение штрафов за формальный техосмотр авто - для малых предпринимателей штрафы вырастут в 5 раз.

В сенате рассматривают и другие изменения в законодательные акты, касающиеся дорожного движения в Казахстане – среди них запрет допуска к экзаменам в случае пьяного вождения, ввод понятия "средней скорости" движения транспортного средства и порядок ее расчета.