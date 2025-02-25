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Эзотерика

"Редкое явление": снежные барсы у водопоя и прогуливающаяся рысь попали в фотоловушки

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Снежные барсы
Снежные барсы. Кадр из видео: instagram/altynemel_np

В Кольсайском нацпарке в кадр попала туркестанская рысь, а в "Алтын-Эмель" фотоловушка засняла пару снежных барсов у водопоя, передает NUR.KZ.

Видео со снежными барсами опубликовали сотрудники государственного национального парка "Алтын-Эмель" в Instagram-аккаунте.

"В ходе научно-исследовательских работ сотрудники природного парка "Алтын-Эмель" установили фотоловушки на водопойных участках. В результате удалось получить уникальные кадры снежного барса (Panthera uncia), занесенного в Красную книгу РК.

Наличие снежного барса свидетельствует о благоприятных условиях для сохранения дикой природы и подтверждает эффективность природоохранных мероприятий, проводимых парком", - отмечают в нацпарке.

Еще одно редкое животное попало в фотоловушку в Кольсайском нацпарке.

"Туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus) - один из редких хищников, занесенных в Красную книгу Казахстана. Ее регистрация в национальном парке "Көлсай көлдері" является положительным признаком того, что экосистема находится в хорошем состоянии.

Туркестанская рысь - осторожное животное, которое предпочитает скрываться от человеческого взгляда. Поэтому встретить ее в дикой природе - крайне редкое явление. Эта находка также подтверждает эффективность мер по сохранению биоразнообразия на территории парка", - отмечается в посте нацпарке в Instagram.

Рысь засняли во время рейда в урочище Кайынды, расположенном в лесничестве Карабулак.

Ранее в Национальном парке "Көлсай көлдері" в фотоловушку попала самка снежного барса с тремя котятами.

В конце ноября снежный барс и туркестанская рысь попали в фотоловушку в национальном природном парке "Кольсайские озера".

Ранее заинтересовавшегося камерой снежного барса также сняли крупным планом в ВКО.

Также в октябре появилось видео, снятое в июне этого года: тогда в Арчатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного парка в фотоловушку попали сразу три снежных барса: самка и двое котят-подростков.

В конце мая этого года Минэкологии показало снежных барсов, обитающих в ущельях Иле-Алатау.

Добавим, как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния. Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

Как сообщается на официальном сайте Катон-Карагайского национального парка, рысь - это вид диких кошек, обитающих в горных районах нашей страны, включая Катон-Карагайский национальный парк. Они играют ключевую роль в поддержании биологического баланса и являются хищниками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223575-redkoe-yavlenie-snezhnye-barsy-u-vodopoya-i-progulivayushchayasya-rys-popali-v-fotolovushki/