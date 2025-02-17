Названы самые загруженные перекрестки в Астане

Аналитики назвали 15 самых загруженных перекрестков Астаны. При расчетах учитывались системность и длительность пробок, передает NUR.KZ со ссылкой на данные Sergek Group.

По данным Sergek ITS, по просьбе жителей были рассчитаны топ-15 самых загруженных перекрестков Астаны. Отмечается, что при расчетах аналитики учитывали ряд критериев:

интенсивность движения (соотношение текущей нагрузки к максимальной пропускной способности);

среднюю скорость потока у перекрестка;

длину автомобильных очередей у перекрестка;

уровень загруженности дорог;

системность пробок;

длительность пробок.

В итоге был составлен список из 15 самых загруженных перекрестков столицы.

проспект Туран - шоссе Коргалжын;

улица Достык - улица Акмешит;

проспект Туран - улица Сарайшык;

улица Достык - улица Туркестан;

улица Сарайшык - улица Акмешит;

проспект Кабанбай батыра - улица Сарайшык;

проспект Кабанбай батыра - улица Конаева;

проспект Кабанбай батыра - улица Достык;

улица Достык - улица Сауран;

улица Конаева - улица Туркестан;

проспект Кабанбай батыра - шоссе Коргалжын;

проспект Тауелсиздик - улица Момышулы;

улица Кенесары -проспект Женис;

проспект Республики - улица Сейфуллина;

улица Валиханова - улица Сейфуллина.

В январе этого года президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.

"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.

Позже эксперты заявили, что Астана может оказаться на грани транспортного коллапса: в столице ежедневно по дорогам проезжают 300-400 тыс. автомобилей, а скорость передвижения в час пик падает до 20 километров в час.

В декабре прошлого года аким Астаны Женис Касымбек ответил на жалобы жителей на столичные пробки.

"В основном, пробки формируются в направлении передвижения транспорта с одного берега на другой, в направлении мостов, которые есть в городе. Сегодня девять мостов функционируют в городе. Поэтому в первую очередь необходимо увеличить количество мостов, которые будут соединять два берега реки Есиль", - сказал тогда он.

В прошлом году мы писали, что в Астане в вечернее время часто наблюдаются сильные пробки, иногда даже в 10 баллов. В столичном акимате пояснили, что причина кроется в непогоде, авариях.

Ранее эксперты Sergek опубликовали данные о том, сколько автомобилей нужно для комфортного передвижения в Астане и Алматы. Так, пробки начинаются, когда на дорогах столицы находятся 136 тыс. машин, а на дорогах Алматы - 205 тыс. При этом для комфортного передвижения в Астане на дорогах должно быть не более 100 тыс. автомобилей, а в Алматы - не более 170 тыс. автомобилей.