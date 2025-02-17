Названы самые загруженные перекрестки в Астане
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Аналитики назвали 15 самых загруженных перекрестков Астаны. При расчетах учитывались системность и длительность пробок, передает NUR.KZ со ссылкой на данные Sergek Group.
По данным Sergek ITS, по просьбе жителей были рассчитаны топ-15 самых загруженных перекрестков Астаны. Отмечается, что при расчетах аналитики учитывали ряд критериев:
- интенсивность движения (соотношение текущей нагрузки к максимальной пропускной способности);
- среднюю скорость потока у перекрестка;
- длину автомобильных очередей у перекрестка;
- уровень загруженности дорог;
- системность пробок;
- длительность пробок.
В итоге был составлен список из 15 самых загруженных перекрестков столицы.
- проспект Туран - шоссе Коргалжын;
- улица Достык - улица Акмешит;
- проспект Туран - улица Сарайшык;
- улица Достык - улица Туркестан;
- улица Сарайшык - улица Акмешит;
- проспект Кабанбай батыра - улица Сарайшык;
- проспект Кабанбай батыра - улица Конаева;
- проспект Кабанбай батыра - улица Достык;
- улица Достык - улица Сауран;
- улица Конаева - улица Туркестан;
- проспект Кабанбай батыра - шоссе Коргалжын;
- проспект Тауелсиздик - улица Момышулы;
- улица Кенесары -проспект Женис;
- проспект Республики - улица Сейфуллина;
- улица Валиханова - улица Сейфуллина.
В январе этого года президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.
"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.
Позже эксперты заявили, что Астана может оказаться на грани транспортного коллапса: в столице ежедневно по дорогам проезжают 300-400 тыс. автомобилей, а скорость передвижения в час пик падает до 20 километров в час.
В декабре прошлого года аким Астаны Женис Касымбек ответил на жалобы жителей на столичные пробки.
"В основном, пробки формируются в направлении передвижения транспорта с одного берега на другой, в направлении мостов, которые есть в городе. Сегодня девять мостов функционируют в городе. Поэтому в первую очередь необходимо увеличить количество мостов, которые будут соединять два берега реки Есиль", - сказал тогда он.
В прошлом году мы писали, что в Астане в вечернее время часто наблюдаются сильные пробки, иногда даже в 10 баллов. В столичном акимате пояснили, что причина кроется в непогоде, авариях.
Ранее эксперты Sergek опубликовали данные о том, сколько автомобилей нужно для комфортного передвижения в Астане и Алматы. Так, пробки начинаются, когда на дорогах столицы находятся 136 тыс. машин, а на дорогах Алматы - 205 тыс. При этом для комфортного передвижения в Астане на дорогах должно быть не более 100 тыс. автомобилей, а в Алматы - не более 170 тыс. автомобилей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221329-nazvany-samye-zagruzhennye-perekrestki-v-astane/