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Как победить пробки в Астане и Алматы, рассказали эксперты

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Пробки в Астане
Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Для комфортного передвижения в Астане на дорогах должно быть не более 100 тыс. автомобилей, а в Алматы - не более 170 тыс., передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Sergek group".

Эксперты "Sergek" в Instagram-аккаунте компании опубликовали данные о том, сколько автомобилей нужно для комфортного передвижения в Астане и Алматы. Сообщается, что исследование проведено с помощью транспортной системы "Sergek ITS".

По их данным, пробки начинаются, когда на дорогах Астаны находятся 136 тыс. автомобилей, а на дорогах Алматы - 205 тыс.

"Для комфортного передвижения в Астане на дорогах должно быть не более 100 тыс. автомобилей, а в Алматы - не более 170 тыс. автомобилей",- рассказали в компании.

Сообщается, что пик загруженности приходится на 8 часов утра и на 18 часов вечера. Аналитики назвали несколько мер, которые, по их мнению, помогут решить проблему:

  • развитие общественного транспорта: метро, трамваи, автобусы;
  • внедрение новых технологий управления дорожной сетью;
  • создавать удобные пересадочные узлы;
  • развивать полосы для общественного транспорта.

В мае текущего года эксперт Руслан Саринов рассказал, как избавить Алматы от пробок. В частности, как разгрузить участок проспекта Аль-Фараби в западном направлении.

Также вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах сената высказался о пробках в Астане и строительстве дорог.

Недавно жители Алматинской области пожаловались на увеличение времени, которое они проводят утром и вечером в пробках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163399-kak-pobedit-probki-v-astane-i-almaty-rasskazali-eksperty/

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