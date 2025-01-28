Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок

На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что аким Астаны работает "слаженно", но вопрос пробок требует срочного решения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт.

Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения.

Еще одна важная задача - необходимо строить перерабатывающие предприятия, это относится ко всем главным городам и областям. Качество возводимого жилья, строительство подземных коммуникаций и ремонтные работы должны быть на особом контроле", - заявил Токаев.

Напомним, сегодня, 28 января, Токаев проводит расширенное заседание правительства в Астане. Как сообщали ранее в Акорде, в ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о работе казахстанского кабмина в ушедшем году. По его словам, "результаты неплохие, прошлый год завершен с положительными показателями, однако нельзя успокаиваться. Еще достаточно проблем, требующих решения. Об этом знают эксперты и граждане".

Также Токаев отметил, что казахстанцев волнует меняющийся курс тенге к доллару, и добавил, что ситуация в мире "необычная". "И обеспечение стабильности валюты, и в целом обуздание инфляции - это крайне важная работа, если не сказать основная работа (...). Прежние установки на то, что мы независимы и самостоятельны, сейчас уже не работают, поскольку ситуация необычная", - сказал президент.