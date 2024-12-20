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Когда Астану избавят от пробок, рассказал Женис Касымбек

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Пробки в Астане
Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций ответил на жалобы жителей на столичные пробки, передает корреспондент NUR.KZ.

"В основном, пробки формируются в направлении передвижения транспорта с одного берега на другой, в направлении мостов, которые есть в городе. Сегодня девять мостов функционируют в городе. Поэтому в первую очередь необходимо увеличить количество мостов, которые будут соединять два берега реки Есиль", - сообщил аким Астаны Женис Касымбек.

Сейчас, по словам градоначальника, проектируются такие строительства.

"За последние 3-4 года запущены в эксплуатацию мосты по Тауелсиздик и Улы дала, что значительно разгрузило определенный поток по ул. Мангилик Ел, Кабанбай батыра и Туран. В прошлом году мы запустили ул. Чингиз Айтматов до Улы дала.

Эта работа будет продолжаться - будут увеличиваться и расширяться существующие дороги, число мостов будет расти. Но и будет расти количество общественного транспорта", - отметил Касымбек.

Отмечается, что будет создаваться максимально комфортная транспортная инфраструктура, чтобы астанчане потихоньку переходили на использование общественного транспорта.

"Плюс запуск LRT через год также будет способствовать разгрузке", - уверен Женис Касымбек.

Стоит отметить, что в Астане в вечернее время часто наблюдаются сильные пробки, иногда даже в 10 баллов. В столичном акимате пояснили, что причина кроется в непогоде, авариях.

Чтобы разгрузить движение, ранее в Астане запустили движение по улице Толе би - от улицы К. Мухамедханова до улицы Халифы бен Зейда Аль Нахайяна.

Кроме этого, было открыто движение по улице Айтматова: новый участок дороги от ул. Сыганак до пр. Улы Дала представляет собой восьмиполосную магистраль.

Ранее эксперты "Sergek" опубликовали данные о том, сколько автомобилей нужно для комфортного передвижения в Астане и Алматы.

Так, пробки начинаются, когда на дорогах столицы находятся 136 тыс. машин, а на дорогах Алматы - 205 тыс. При этом для комфортного передвижения в Астане на дорогах должно быть не более 100 тыс. автомобилей, а в Алматы - не более 170 тыс. автомобилей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202977-kogda-astanu-izbavyat-ot-probok-rasskazal-zhenis-kasymbek/

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