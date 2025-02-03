"Проехать по Турану будет занимать час": эксперт высказался о ситуации с пробками в Астане

По мнению экспертов, в будущем ситуация на дорогах столицы может измениться в худшую сторону, если не начать предпринимать действия сейчас, сообщает телеканал "Астана".

По информации телеканала, Астана может оказаться на грани транспортного коллапса. Сообщается, что в столице ежедневно по дорогам проезжают 300-400 тыс. автомобилей. Скорость передвижения в час пик падает до 20 километров в час. Однако тенденция к ухудшению пропускной способности города заметна и это видят не только эксперты, но и сами астанчане.

"В школу опаздываем, в садик опаздываем. Ну это каждый день почти происходит. Хоть и живу вообще не далеко, от Улы дала до Мангилик ел больше часа уходит", - поделились жители столицы мнением о загруженности дорог в столице.

Своим мнением поделился и эксперт Булат Танирберген, главный архитектор Sergek Group.

"Есть тенденция на ухудшение. И по нашим прогнозам, к 2026 году проехать по Турану будет занимать час или больше. Астана удваивается в населении примерно каждые 10 лет. Все планы, которые были и строились при переносе столицы в 2000-2010 годах, недооценивали скорость роста города. В ближайшие 8-10 лет, если ситуацию не менять, она ухудшится очень значительно", - считает Танирберген.

Специалист считает, что методы борьбы с пробками уже давно придуманы в Европе. Например, там дорожники добились сокращения пробок путем развития общественного транспорта и закрытия центральных дорог для легковых авто.

"В Амстердаме центральную улицу, условные Кабанбая с прошлого года перекрыли для частного транспорта вообще. Легкового транспорта мы сюда даже не пустим, не то что платно-бесплатно - вообще не пустим.

И вот за счет таких решений, например, по Европе, по Швейцарии передвигаться комфортно, потому что там, да, очень дорого, но при этом за счет этого "дорого" общественный транспорт работает, как часы", - высказался эксперт.

В пресс-службе акимата города сообщили, что пакет решений по борьбе с пробками готовится, а специалисты обещали представить населению свое видение по увеличению пропускной способности астанинских дорог.

Напомним, на прошлой неделе президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.

"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.

В декабре прошлого года аким Астаны Женис Касымбек ответил на жалобы жителей на столичные пробки.

"В основном, пробки формируются в направлении передвижения транспорта с одного берега на другой, в направлении мостов, которые есть в городе. Сегодня девять мостов функционируют в городе. Поэтому в первую очередь необходимо увеличить количество мостов, которые будут соединять два берега реки Есиль", - сказал тогда он.

В прошлом году мы писали, что в Астане в вечернее время часто наблюдаются сильные пробки, иногда даже в 10 баллов. В столичном акимате пояснили, что причина кроется в непогоде, авариях.

Ранее эксперты Sergek опубликовали данные о том, сколько автомобилей нужно для комфортного передвижения в Астане и Алматы. Так, пробки начинаются, когда на дорогах столицы находятся 136 тыс. машин, а на дорогах Алматы - 205 тыс. При этом для комфортного передвижения в Астане на дорогах должно быть не более 100 тыс. автомобилей, а в Алматы - не более 170 тыс. автомобилей.