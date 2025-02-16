Снег и морозы: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 16 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.
Жителям Астаны тоже прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -8 градусов, ночью температура снизится до -20 градусов. Скорость ветра – 3,7 м/с.
В Шымкенте сегодня пообещали снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до +1 градуса, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.
Ранее синоптики рассказали о погоде в стране до 17 февраля. Отмечалось, что жители Казахстана начнут ощущать приближение весны.
Также синоптики отмечали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.
Помимо этого, специалисты метеослужбы публиковали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221086-sneg-i-morozy-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/