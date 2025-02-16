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Снег и морозы: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана сегодня

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Снег в Казахстане, иллюстративное фото для погоды
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 16 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -8 градусов, ночью температура снизится до -20 градусов. Скорость ветра – 3,7 м/с.

В Шымкенте сегодня пообещали снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до +1 градуса, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.

Ранее синоптики рассказали о погоде в стране до 17 февраля. Отмечалось, что жители Казахстана начнут ощущать приближение весны.

Также синоптики отмечали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

Помимо этого, специалисты метеослужбы публиковали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221086-sneg-i-morozy-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Снег и морозы: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана сегодня