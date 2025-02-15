Дождь, снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В некоторых регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 16 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на данные РГП "Казгидромет".

По данным "Казгидромет", 16 февраля в Туркестанской области ожидаются дождь, снег, гололед и туман. В Шымкенте также ожидаются осадки (дождь, снег).

На западе, севере Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.

В воскресенье в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки, преимущественно снег, гололед, метель.

На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается снег, низовая метель, днем на западе области небольшой снег, низовая метель. Завтра Атырауской области ожидаются снег и дождь.

В области Ұлытау прогнозируют небольшой снег, низовую метель, днем на дорогах возможна гололедица. В Кызылординской области ожидается туман.

16 февраля в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали о погоде в стране до 17 февраля. Отмечалось, что жители Казахстана начнут ощущать приближение весны.

Также синоптики отмечали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

Помимо этого, синоптики публиковали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.