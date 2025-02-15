Дождь, снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
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В некоторых регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 16 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на данные РГП "Казгидромет".
По данным "Казгидромет", 16 февраля в Туркестанской области ожидаются дождь, снег, гололед и туман. В Шымкенте также ожидаются осадки (дождь, снег).
На западе, севере Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.
В воскресенье в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки, преимущественно снег, гололед, метель.
На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается снег, низовая метель, днем на западе области небольшой снег, низовая метель. Завтра Атырауской области ожидаются снег и дождь.
В области Ұлытау прогнозируют небольшой снег, низовую метель, днем на дорогах возможна гололедица. В Кызылординской области ожидается туман.
16 февраля в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказали о погоде в стране до 17 февраля. Отмечалось, что жители Казахстана начнут ощущать приближение весны.
Также синоптики отмечали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.
Помимо этого, синоптики публиковали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221058-dozhd-sneg-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/