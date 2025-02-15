Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дождь и снег ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана в субботу

Опубликовано:

Мужчина идет по тропе, на которой тает лёд
Снег и лужи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В субботу, 15 февраля, в Астане сохранится минусовая температура, в Алматы будет облачно, а в Шымкенте ожидаются снег и дождь, передает NUR.KZ со ссылкой на данные портала OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем составит +2 градуса, а ночью – опустится до -7. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

В Астане будет пасмурно. Днем температура воздуха составит -4 градуса, а ночью она снизится до -19. Скорость ветра – 4,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь и снег. Столбики термометров остановятся на отметке +4 градуса, а ночью – опустятся до -2. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220981-dozhd-i-sneg-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-subbotu/

Автор: Руслан Черкашин

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дождь и снег ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана в субботу