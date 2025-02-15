Дождь и снег ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана в субботу
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В субботу, 15 февраля, в Астане сохранится минусовая температура, в Алматы будет облачно, а в Шымкенте ожидаются снег и дождь, передает NUR.KZ со ссылкой на данные портала OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем составит +2 градуса, а ночью – опустится до -7. Скорость ветра составит 2,3 м/с.
В Астане будет пасмурно. Днем температура воздуха составит -4 градуса, а ночью она снизится до -19. Скорость ветра – 4,8 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается дождь и снег. Столбики термометров остановятся на отметке +4 градуса, а ночью – опустятся до -2. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220981-dozhd-i-sneg-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-subbotu/