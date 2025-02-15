Дождь и снег ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана в субботу

В субботу, 15 февраля, в Астане сохранится минусовая температура, в Алматы будет облачно, а в Шымкенте ожидаются снег и дождь, передает NUR.KZ со ссылкой на данные портала OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем составит +2 градуса, а ночью – опустится до -7. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

В Астане будет пасмурно. Днем температура воздуха составит -4 градуса, а ночью она снизится до -19. Скорость ветра – 4,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь и снег. Столбики термометров остановятся на отметке +4 градуса, а ночью – опустятся до -2. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.