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Пересмотреть интернет-тарифы принудили одного из казахстанских операторов

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Модем стоит на столе
Модем. Иллюстративное фото: deepblue4you/Getty Images

Столичный департамент Агентства по защите и развитию конкуренции выявил нарушения в работе одного из крупных интернет-операторов, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

О самом нарушении, а также восстановлении нарушенных прав потребителей Агентство поделилось на своем официальном сайте.

Работники астанинского департамента Агентства усмотрели в действиях одного из интернет-провайдеров признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке услуг домашнего интернета.

Анализ показал, что данная компания, ограничив возможности потребителей в выборе скорости домашнего интернета в действующих тарифных пакетах, предлагала другую услугу – домашний интернет скоростью более 100 Мбит/с. Это, как заявляется, приводило к искусственному завышению цен и ущемлению прав неопределенного круга лиц.

В то же время сам провайдер на своем сайте указывал, что подключение интернета со скоростью до 300 Мбит/с доступно только в домах с технологией GPON. В остальных домах, как пишет АЗРК, максимальная скорость должна составлять 100 Мбит/с, а стоимость тарифных планов остается неизменной по отношению ко всем абонентам.

"19 ноября 2024 года Департаментом вынесено уведомление в адрес компании по устранению указанных признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Компании необходимо принять меры по предоставлению потребителям права выбора тарифных планов, предусматривающих: 1) скорость интернета не более 100 Мбит/с, при нежелании пользоваться интернетом с более высокой скоростью; 2) исключительно услуги доступа к сети Интернет со скоростью не более 100 Мбит/с без других платных услуг", – рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

В настоящее время, как сообщает АЗРК, уведомление исполнено в полном объеме: с 15 января 2025 года стали доступны тарифные пакеты со скоростью до 100 Мбит/с, дешевле на 500 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220660-peresmotret-internet-tarify-prinudili-odnogo-iz-kazahstanskih-operatorov/