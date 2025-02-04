Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мобильный интернет в Казахстане оказался дороже, чем в соседних странах

Опубликовано:

Смартфон в руках
Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

В мировом рейтинге по стоимости мобильного интернета Казахстан занял 35 место. Некоторые страны СНГ, такие как Россия и Кыргызстан, оказались на более высоких позициях. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстан традиционно считался страной с достаточно дешевым мобильным интернетом. Например, в прошлом году он попал в топ-10 стран с самыми низкими ценами. Однако в новом рейтинге от портала Global Relocatel, в который вошли 236 стран, Казахстан оказался даже не в первой тридцатке.

За 1 гигабайт мобильного трафика казахстанцы в среднем платят 0,41 доллара. С таким показателем страна попала на 35 место. Это больше, чем в Узбекистане (0,3 доллара, 22 место), Молдове (0,28 доллара), Украине (0,27 доллара, 16 место), России (0,25 доллара, 15 место) и Кыргызстане (0,17 доллара, 8 место).

При этом в некоторых других соседних странах цены все равно выше казахстанских. Например, Беларусь оказалась на 65 месте – здесь 1 гигабайт стоит в среднем 0,67 доллара.

Также более высокие средние цены были зафиксированы в Армении (0,98 доллара, 87 место), Таджикистане (1,65 доллара, 142 место), Азербайджане (1,76 доллара, 146 место) и Туркменистане (11,42 доллара, 230 место).

Самый дешевый в мире мобильный интернет "раздают" в Израиле – 0,02 доллара за 1 гигабайт. Следом идут Фиджи и Италия – по 0,09 доллара, а за ними расположилось государство Сан-Марино – 0,1 доллара.

Дороже всех мобильный интернет обходится жителям Зимбабве – 43,75 доллара за 1 гигабайт трафика.

Рейтинг стран по стоимости мобильного интернета за 1 гб
Место Страна Цена Скорость (Mbps)
1 Израиль $0,02 41,83
2 Фиджи $0,09 25,11
3 Италия $0,09 49,26
4 Сан-Марино $0,10 -
5 Пакистан $0,12 17,17
6 Камбоджа $0,12 26,78
7 Индия $0,16 100,65
8 Кыргызстан $0,17 27,25
9 Колумбия $0,20 14,77
10 Франция $0,20 92,47
15 Россия $0,25 24,64
16 Украина $0,27 27,23
20 Молдова $0,28 32,18
22 Узбекистан $0,30 26,24
35 Казахстан $0,41 35,71
65 Беларусь $0,67 11,86
87 Армения $0,98 30,19
142 Таджикистан $1,65 8,14
146 Азербайджан $1,76 48,41
200 Япония $3,48 48
218 США $6,00 122,74
230 Туркменистан $11,42 37,23
236 Зимбабве $43,75 35,21
Источник: Global Relocate

При этом авторы рейтинга уточняют, что в большинстве стран, где цены на мобильный интернет чрезвычайно дорогие, наблюдается или абсолютная монополия, или слаборазвитая инфраструктура, или же все вместе.

Напомним, ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет в Казахстане.

Также ранее стало известно, что в январе мобильная связь оказалась одной из услуг, которые сильно подорожали за год.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2217728-mobilnyy-internet-v-kazahstane-okazalsya-dorozhe-chem-v-sosednih-stranah/