Мобильный интернет в Казахстане оказался дороже, чем в соседних странах

В мировом рейтинге по стоимости мобильного интернета Казахстан занял 35 место. Некоторые страны СНГ, такие как Россия и Кыргызстан, оказались на более высоких позициях. Подробности читайте на NUR.KZ.
Казахстан традиционно считался страной с достаточно дешевым мобильным интернетом. Например, в прошлом году он попал в топ-10 стран с самыми низкими ценами. Однако в новом рейтинге от портала Global Relocatel, в который вошли 236 стран, Казахстан оказался даже не в первой тридцатке.
За 1 гигабайт мобильного трафика казахстанцы в среднем платят 0,41 доллара. С таким показателем страна попала на 35 место. Это больше, чем в Узбекистане (0,3 доллара, 22 место), Молдове (0,28 доллара), Украине (0,27 доллара, 16 место), России (0,25 доллара, 15 место) и Кыргызстане (0,17 доллара, 8 место).
При этом в некоторых других соседних странах цены все равно выше казахстанских. Например, Беларусь оказалась на 65 месте – здесь 1 гигабайт стоит в среднем 0,67 доллара.
Также более высокие средние цены были зафиксированы в Армении (0,98 доллара, 87 место), Таджикистане (1,65 доллара, 142 место), Азербайджане (1,76 доллара, 146 место) и Туркменистане (11,42 доллара, 230 место).
Самый дешевый в мире мобильный интернет "раздают" в Израиле – 0,02 доллара за 1 гигабайт. Следом идут Фиджи и Италия – по 0,09 доллара, а за ними расположилось государство Сан-Марино – 0,1 доллара.
Дороже всех мобильный интернет обходится жителям Зимбабве – 43,75 доллара за 1 гигабайт трафика.
|Рейтинг стран по стоимости мобильного интернета за 1 гб
|Место
|Страна
|Цена
|Скорость (Mbps)
|1
|Израиль
|$0,02
|41,83
|2
|Фиджи
|$0,09
|25,11
|3
|Италия
|$0,09
|49,26
|4
|Сан-Марино
|$0,10
|-
|5
|Пакистан
|$0,12
|17,17
|6
|Камбоджа
|$0,12
|26,78
|7
|Индия
|$0,16
|100,65
|8
|Кыргызстан
|$0,17
|27,25
|9
|Колумбия
|$0,20
|14,77
|10
|Франция
|$0,20
|92,47
|15
|Россия
|$0,25
|24,64
|16
|Украина
|$0,27
|27,23
|20
|Молдова
|$0,28
|32,18
|22
|Узбекистан
|$0,30
|26,24
|35
|Казахстан
|$0,41
|35,71
|65
|Беларусь
|$0,67
|11,86
|87
|Армения
|$0,98
|30,19
|142
|Таджикистан
|$1,65
|8,14
|146
|Азербайджан
|$1,76
|48,41
|200
|Япония
|$3,48
|48
|218
|США
|$6,00
|122,74
|230
|Туркменистан
|$11,42
|37,23
|236
|Зимбабве
|$43,75
|35,21
|Источник: Global Relocate
При этом авторы рейтинга уточняют, что в большинстве стран, где цены на мобильный интернет чрезвычайно дорогие, наблюдается или абсолютная монополия, или слаборазвитая инфраструктура, или же все вместе.
Напомним, ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет в Казахстане.
Также ранее стало известно, что в январе мобильная связь оказалась одной из услуг, которые сильно подорожали за год.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2217728-mobilnyy-internet-v-kazahstane-okazalsya-dorozhe-chem-v-sosednih-stranah/