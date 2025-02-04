Мобильный интернет в Казахстане оказался дороже, чем в соседних странах

В мировом рейтинге по стоимости мобильного интернета Казахстан занял 35 место. Некоторые страны СНГ, такие как Россия и Кыргызстан, оказались на более высоких позициях. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстан традиционно считался страной с достаточно дешевым мобильным интернетом. Например, в прошлом году он попал в топ-10 стран с самыми низкими ценами. Однако в новом рейтинге от портала Global Relocatel, в который вошли 236 стран, Казахстан оказался даже не в первой тридцатке.

За 1 гигабайт мобильного трафика казахстанцы в среднем платят 0,41 доллара. С таким показателем страна попала на 35 место. Это больше, чем в Узбекистане (0,3 доллара, 22 место), Молдове (0,28 доллара), Украине (0,27 доллара, 16 место), России (0,25 доллара, 15 место) и Кыргызстане (0,17 доллара, 8 место).

При этом в некоторых других соседних странах цены все равно выше казахстанских. Например, Беларусь оказалась на 65 месте – здесь 1 гигабайт стоит в среднем 0,67 доллара.

Также более высокие средние цены были зафиксированы в Армении (0,98 доллара, 87 место), Таджикистане (1,65 доллара, 142 место), Азербайджане (1,76 доллара, 146 место) и Туркменистане (11,42 доллара, 230 место).

Самый дешевый в мире мобильный интернет "раздают" в Израиле – 0,02 доллара за 1 гигабайт. Следом идут Фиджи и Италия – по 0,09 доллара, а за ними расположилось государство Сан-Марино – 0,1 доллара.

Дороже всех мобильный интернет обходится жителям Зимбабве – 43,75 доллара за 1 гигабайт трафика.

Рейтинг стран по стоимости мобильного интернета за 1 гб Место Страна Цена Скорость (Mbps) 1 Израиль $0,02 41,83 2 Фиджи $0,09 25,11 3 Италия $0,09 49,26 4 Сан-Марино $0,10 - 5 Пакистан $0,12 17,17 6 Камбоджа $0,12 26,78 7 Индия $0,16 100,65 8 Кыргызстан $0,17 27,25 9 Колумбия $0,20 14,77 10 Франция $0,20 92,47 15 Россия $0,25 24,64 16 Украина $0,27 27,23 20 Молдова $0,28 32,18 22 Узбекистан $0,30 26,24 35 Казахстан $0,41 35,71 65 Беларусь $0,67 11,86 87 Армения $0,98 30,19 142 Таджикистан $1,65 8,14 146 Азербайджан $1,76 48,41 200 Япония $3,48 48 218 США $6,00 122,74 230 Туркменистан $11,42 37,23 236 Зимбабве $43,75 35,21 Источник: Global Relocate

При этом авторы рейтинга уточняют, что в большинстве стран, где цены на мобильный интернет чрезвычайно дорогие, наблюдается или абсолютная монополия, или слаборазвитая инфраструктура, или же все вместе.

Напомним, ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет в Казахстане.

Также ранее стало известно, что в январе мобильная связь оказалась одной из услуг, которые сильно подорожали за год.