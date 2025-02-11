Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Одно из бесхозных исторических зданий восстановят в Алматы

Опубликовано:

Здание в Алматы
Госпиталь Турксиба в Алматы. Кадр из видео: youtube/@tv24kz

Историческое здание бывшей железнодорожной больницы в Алматы восстановят в 2026 году. Об этом сообщили в управлении строительства города, передает телеканал 24.kz.

Здание, известное среди алматинцев как "госпиталь Турксиба", расположено в центре мегаполиса - на пересечении проспекта Абая и улицы Масанчи. По данным телеканала, объект находится в бесхозном состоянии уже несколько лет, хотя до недавнего времени "госпиталь Турксиба" считался одним из самых красивых исторических зданий Алматы.

Его строительство началось сразу после войны, в 1948 году, по проекту советского архитектора Ивана Кудрявцева.

Однако сегодня, как отмечается в сюжете, здание в плачевном состоянии - разбитые окна, граффити на стенах, штукатурка, которая осыпается буквально на глазах. При этом здание расположено в самом центре Алматы, и подобную картину ежедневно наблюдают тысячи жителей и гостей города.

Оказалось, что еще в 2018 году здание было передано в доверительное управление частной компании, и незадолго до этого инвесторы уже начали вкладывать средства в ремонт. Однако в том же году объект включили в предварительный список архитектурных памятников - и работы остановили.

Общественный активист Салтанат Ташимова опасается, что, в конце концов, исторический объект снесут.

"Уже два года назад здесь обещали построить детский реабилитационный центр. Но мы видим, что даже три года, по-моему, прошло, и никакой работы не проводится. Я считаю, что обязательно всему комплексу надо придать статус республиканского значения, не городского. Потому что это очень чревато", - отмечает Ташимова.

Здание госпиталя сейчас практически не охраняется. Оно огорожено тонким металлическим забором и здесь довольно часто можно наблюдать подростков и бездомных.

Заместитель начальника городского управления строительства Даулет Еламанов утверждает, что восстановление исторического объекта начнется совсем скоро.

"На сегодняшний день управлением строительства проектно-сметная документация загружена на портал госэкспертизы. На данный момент проект проходит госэкспертизу. Предварительные сроки получения госэкспертизы - апрель текущего года. Строительно-монтажные работы планируем начать в мае", - сообщил Еламанов.

Отмечается, что реконструкция здания будет проходить около 13 месяцев, то есть уже во второй половине 2026 года проект планируется завершить. На реконструкцию местные власти намерены потратить около 6 млрд тенге.

В здании бывшей больницы планируется разместить городской детский реабилитационный центр для пациентов с болезнями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, речевой патологией и другими недугами. Центр будет рассчитан на 250 посещений в смену.

И так как объект является памятником архитектуры, предусмотрено его восстановление в первоначальном виде.

Отметим, еще в 2021 году в управлении планирования и урбанистики Алматы поднимался вопрос о возможности восстановления в мегаполисе ранее снесенных исторических зданий.

Напомним, в мае 2023 года правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года. Основные его цели - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города.

В феврале прошлого года мы писали, что эксперты раскритиковали старый генплан Алматы, а также высказали свое мнение о новых проектах детальной планировки, принятых акиматом города. В частности, замакима Алматы на презентации проекта сообщал, что город возвращается к малоэтажной застройке.

При этом еще в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на неудобную планировку зданий и дорог и так называемую точечную застройку в Алматы. Во время встречи с общественностью в Алматы он заявил, что город нельзя превращать в каменные джунгли.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219619-odno-iz-beshoznyh-istoricheskih-zdaniy-vosstanovyat-v-almaty/