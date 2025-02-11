Одно из бесхозных исторических зданий восстановят в Алматы

Историческое здание бывшей железнодорожной больницы в Алматы восстановят в 2026 году. Об этом сообщили в управлении строительства города, передает телеканал 24.kz.

Здание, известное среди алматинцев как "госпиталь Турксиба", расположено в центре мегаполиса - на пересечении проспекта Абая и улицы Масанчи. По данным телеканала, объект находится в бесхозном состоянии уже несколько лет, хотя до недавнего времени "госпиталь Турксиба" считался одним из самых красивых исторических зданий Алматы.

Его строительство началось сразу после войны, в 1948 году, по проекту советского архитектора Ивана Кудрявцева.

Однако сегодня, как отмечается в сюжете, здание в плачевном состоянии - разбитые окна, граффити на стенах, штукатурка, которая осыпается буквально на глазах. При этом здание расположено в самом центре Алматы, и подобную картину ежедневно наблюдают тысячи жителей и гостей города.

Оказалось, что еще в 2018 году здание было передано в доверительное управление частной компании, и незадолго до этого инвесторы уже начали вкладывать средства в ремонт. Однако в том же году объект включили в предварительный список архитектурных памятников - и работы остановили.

Общественный активист Салтанат Ташимова опасается, что, в конце концов, исторический объект снесут.

"Уже два года назад здесь обещали построить детский реабилитационный центр. Но мы видим, что даже три года, по-моему, прошло, и никакой работы не проводится. Я считаю, что обязательно всему комплексу надо придать статус республиканского значения, не городского. Потому что это очень чревато", - отмечает Ташимова.

Здание госпиталя сейчас практически не охраняется. Оно огорожено тонким металлическим забором и здесь довольно часто можно наблюдать подростков и бездомных.

Заместитель начальника городского управления строительства Даулет Еламанов утверждает, что восстановление исторического объекта начнется совсем скоро.

"На сегодняшний день управлением строительства проектно-сметная документация загружена на портал госэкспертизы. На данный момент проект проходит госэкспертизу. Предварительные сроки получения госэкспертизы - апрель текущего года. Строительно-монтажные работы планируем начать в мае", - сообщил Еламанов.

Отмечается, что реконструкция здания будет проходить около 13 месяцев, то есть уже во второй половине 2026 года проект планируется завершить. На реконструкцию местные власти намерены потратить около 6 млрд тенге.

В здании бывшей больницы планируется разместить городской детский реабилитационный центр для пациентов с болезнями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, речевой патологией и другими недугами. Центр будет рассчитан на 250 посещений в смену.

И так как объект является памятником архитектуры, предусмотрено его восстановление в первоначальном виде.

Отметим, еще в 2021 году в управлении планирования и урбанистики Алматы поднимался вопрос о возможности восстановления в мегаполисе ранее снесенных исторических зданий.

Напомним, в мае 2023 года правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года. Основные его цели - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города.

В феврале прошлого года мы писали, что эксперты раскритиковали старый генплан Алматы, а также высказали свое мнение о новых проектах детальной планировки, принятых акиматом города. В частности, замакима Алматы на презентации проекта сообщал, что город возвращается к малоэтажной застройке.

При этом еще в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на неудобную планировку зданий и дорог и так называемую точечную застройку в Алматы. Во время встречи с общественностью в Алматы он заявил, что город нельзя превращать в каменные джунгли.