Алматы вернется к малоэтажной застройке

Южная столица Казахстана возвращается к малоэтажной застройке: на презентации новых проектов детальной планировки замакима Алматы Аскар Амрин озвучил подробности, передает NUR.KZ.

"Сегодня мы четко даем понять, что нужно ориентироваться на ПДП. И застройщик, видя, что по ПДП (проекту детальной планировки - прим. ред.) у него шесть этажей, будет с учетом этих условий согласовывать эскиз и после одобрения реализовывать проект.

Если помните, в нулевых к углам пятиэтажек пристраивались девятиэтажки. В новых ПДП мы такие возможности исключили, и сделали эти зоны местами рекреации, чтобы никто не мог прийти и "воткнуть" там новое строение. Мы даем понять, что город имеет свои правила", - подчеркнул Амрин.

Новые ПДП предусматривают увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, включая парки, скверы, бульвары в 3 раза уже до 2030 года, отметил замакима.

Напомним, что в мае прошлого года правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года. Основные его цели - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города.

Летом аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда застройщики перестанут нарушать генплан и заниматься незаконной застройкой, особенно, в предгорных районах.

Стоит отметить, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на неудобную планировку зданий и дорог и так называемую точечную застройку в Алматы. Во время встречи с общественностью в Алматы он заявил, что город нельзя превращать в каменные джунгли.