Застройку ограничат в исторической части Алматы

Эксперты раскритиковали старый генплан Алматы, а также высказали свое мнение о новых проектах детальной планировки, принятых акиматом города, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель градостроительного совета Алматы Любовь Нысанбаева считает, что ПДП (проекты детальной планировки) пяти полицентров, которые будут сформированы в рамках проектного офиса акимата, являются ключевым компонентом в реализации генплана.

"Предыдущий генплан разрабатывался в 2002 году. Проекты детальной планировки того периода не могли обеспечить гармоничное использование всей территории города, увеличившейся более чем в два раза, так как выполнялись без базовых показателей. Новые территории, присоединенные к городу, требуют комплексной работы по их адаптации и развитию.

ПДП, разработанные с выполнением актуальной топографической съемки, анализом утвержденных эскизных проектов, проектных предложений по уточненному функциональному зонированию, по плотности населения, по размещению мест приложения труда и упорядочению транспортно-пешеходной системы города являются первоочередной программой реализации генплана", - объяснила Любовь Нысанбаева.

Она отметила, что сводный план проектов детальной планировки полицентров - это "важный и выверенный инструмент". С его помощью появится возможность работать над развитием Алматы планомерно. К тому же, он вносит ясность для всех участников процесса.

Кроме того, урбанист Святослав Мурунов подчеркнул, что новые проекты детальной планировки полицентров ориентированы на квартальный тип застройки.

"То есть, фактически, мы уходим от жилых комплексов со своим забором и со своей парковкой. Мы уходим в некую непрерывную городскую среду, где жилые, общественные, коммерческие объекты вписаны в квартальную сетку. Это сразу позволяет человеку иметь несколько маршрутов перемещения по своему району", - уверяет урбанист.

По словам Мурунова, квартальная сетка максимально вариативна.

"В отличие от жилых комплексов с одним выездом к большой магистрали, она создает как раз городскую "ткань", когда на каждом перекрестке ты имеешь возможность выбрать, куда тебе пойти", - сказал Святослав Мурунов.

Эксперт отметил, что это позволяет добавить в квартальную застройку большое количество полезных объектов: детские сады, школы, поликлиники, а также офисные и производственные помещения, которые создают рабочие места.

Архитектор Бахтыбай Тайталиев акцентировал внимание на усилении ограничений по застройке в историческом центре, что отражено в ПДП.

"В исторической части города запрещается новое строительство, нарушающее сложившийся архитектурный ансамбль, то есть структуру и стиль исторических зданий, объемные планировочные решения, пропорции и высотность", - сообщил архитектор.

Он добавил, что при разработке проектов детальных планировок достигнут баланс между современными градостроительными тенденциями, необходимостью нового строительства, реконструкции зданий и сохранением сложившегося архитектурного облика Алматы.

Ранее на презентации новых проектов детальной планировки замакима Алматы Аскар Амрин озвучил, что южная столица Казахстана возвращается к малоэтажной застройке.

Также в рамках новых ПДП модернизируют алматинские рынки "Тастак" и "Оптовка". А на территории Алатауского района планируют начать строить третий железнодорожный вокзал.

Напомним, в мае прошлого года правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года. Основные его цели - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на неудобную планировку зданий и дорог и так называемую точечную застройку в Алматы. Во время встречи с общественностью в Алматы он заявил, что город нельзя превращать в каменные джунгли.