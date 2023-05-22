Генплан Алматы до 2040 года утвердило правительство Казахстана

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Правительство утвердило новый Генеральный план Алматы до 2040 года. Основные его цели - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города, передает NUR.KZ.

Как сообщили в акимате города, во время разработки документа специалисты использовали передовые цифровые технологии и мировой опыт проектирования (Space Syntax).

"Инструменты моделирования прогнозируют социальные, экономические и экологические последствия развития города, и то, как они отражаются на мобильности, стоимости земли и здоровье людей", - говорится в сообщении акимата Алматы.

Отмечается, что предыдущий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году, и не учитывал рост потребностей города.

За это время площадь города выросла более чем вдвое - с 33 898 га до 70 348 га, население увеличилось до 2,1 млн человек.

В прошлом году по поручению акима Алматы Ерболата Досаева была начата работа над новым генеральным планом города с установлением временного горизонта его реализации до 2040 года.

Отмечается, что новый генплан основан на семи ключевых принципах: комфортная городская среда, устойчивый экономический рост, управляемая урбанизация, социальная стабильность, цифровизация, безопасность и возвращение Алматы звания "города-сада".

Одним из его ключевых аспектов и отличий стал переход к моноцентричной модели развития к созданию в городе пяти новых полицентров, каждый из которых станет самодостаточным районом.

"Полицентры станут компактными и комфортными районами проживания, центрами деловой и общественной активности, создадут основу для роста и роста доходов горожан. Внимание будет уделено и историческому центру, культурное и историческое значение которого будет сохранено, при этом проведена программа ревитализации микрорайонов, построенных в советский период", - говорится в сообщении.

Согласно новому генплану, в Алматы построят 188 новых школ, 12 пристроек к существующим учебным заведениям и 65 поликлиник, модернизируют 11 семейно-врачебных амбулаторий, 25 существующих многопрофильных и 13 специализированных стационаров.

Также будут построены около 2,4 тыс. км сетей водоснабжения, 1,1 тыс. км сетей водоотведения и 161 км сетей теплоснабжения. Модернизация сетей будет проведена за счет бюджетных инвестиций и новой тарифной политики, основанной на принципе "Тариф в обмен на инвестиции".

Кроме того, будет оптимизирована маршрутная сеть с интеграцией скоростного транспорта, включая ЛРТ, БРТ и метро. До 2030 года будет построено 45 км линий ЛРТ по Толе би, проложены 5,2 км линий метро от станции "Калкаман" до станции "Барлык", построены четыре транспортно-пересадочных узла (Барлык, Алматы-2, Восточные ворота, Север).

До 2040 года будет построено еще 76 км линий ЛРТ, 57 км БРТ и 7,8 км линий метро "Алматы-1" и "Алматы-2". Это позволит к 2040 году увеличить долю пользователей общественного транспорта на 60%, в то время как использование личных автомобилей снизится на 20%.

До 2025 года 1200 дизельных автобусов переведут на газ и электротягу, в эксплуатацию будут введены 2 новых газовых автопарка, 5 новых газовых заправочных станций, на 200 единиц будет обновлен троллейбусный парк.

В период с 2025 по 2030 год будут созданы сети зарядной инфраструктуры для личного и общественного электротранспорта. Увеличится общая площадь зеленых зон почти в 3 раза.

Также генплан ограничивает строительство зданий в 10-балльных зонах сейсмической активности не выше 6 этажей.

На основании генплана будет проведен новый сейсмоаудит городских зданий и сооружений, обновлена Карта рисков, которая поможет принять необходимые меры по сейсмоусилению гражданских объектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021514-genplan-almaty-do-2040-goda-utverdilo-pravitelstvo-kazahstana/