Два циклона надвигаются на Казахстан: синоптики пообещали снег с дождем и гололед

В ближайшие три дня на погоду в Казахстане будут влиять сразу два циклона, из-за чего в стране ожидаются снег, дождь, туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие дни погоду северных областей республики будет формировать ложбина Северного циклона, а южные регионы будут под воздействием Южного циклона.

"Ожидается снег, метель, в дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями. По республике ожидается усиление ветра, туман", - рассказали в "Казгидромет".

Также синоптики рассказали, какая температура воздуха будет преобладать в регионах страны.

"На западе РК ночью -5...-13 мороза, днем -6 +1 тепла, на юго-западе страны ночью -1....-9 мороза, днем -3 мороза ...+2 тепла, на северо-западе республики минимальная температура повысится от -10...-18 до -7...-16 мороза, максимальная температура будет в пределах -3...-10 мороза", - сообщили синоптики.

Кроме того, на севере Казахстана ожидается колебание температур, ночью от -7...-20 до -10....-22 мороза, днем понижение температуры от -2...-8 до -5....-11 мороза. На востоке и в центре РК прогнозируется повышение от -10-...23 до -7....-18 мороза.

В южных областях ожидается повышение от -5...-13 до 0-10 мороза, днем от -5 мороза до ...+5 тепла до -1 мороза до ...+7 тепла. На юго-востоке страны повышение ночью от -5...-25 до -3...-20 мороза. Днем температурный фон -5 мороза ...+5 тепла, в горных районах -6...-11 мороза.

Накануне мы писали, что штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий на сегодня.

В начале этого месяца сообщалось, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

В конце ноября прошлого года синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.