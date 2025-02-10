Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Два циклона надвигаются на Казахстан: синоптики пообещали снег с дождем и гололед

Опубликовано:

Снег
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ближайшие три дня на погоду в Казахстане будут влиять сразу два циклона, из-за чего в стране ожидаются снег, дождь, туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие дни погоду северных областей республики будет формировать ложбина Северного циклона, а южные регионы будут под воздействием Южного циклона.

"Ожидается снег, метель, в дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями. По республике ожидается усиление ветра, туман", - рассказали в "Казгидромет".

Также синоптики рассказали, какая температура воздуха будет преобладать в регионах страны.

"На западе РК ночью -5...-13 мороза, днем -6 +1 тепла, на юго-западе страны ночью -1....-9 мороза, днем -3 мороза ...+2 тепла, на северо-западе республики минимальная температура повысится от -10...-18 до -7...-16 мороза, максимальная температура будет в пределах -3...-10 мороза", - сообщили синоптики.

Кроме того, на севере Казахстана ожидается колебание температур, ночью от -7...-20 до -10....-22 мороза, днем понижение температуры от -2...-8 до -5....-11 мороза. На востоке и в центре РК прогнозируется повышение от -10-...23 до -7....-18 мороза.

В южных областях ожидается повышение от -5...-13 до 0-10 мороза, днем от -5 мороза до ...+5 тепла до -1 мороза до ...+7 тепла. На юго-востоке страны повышение ночью от -5...-25 до -3...-20 мороза. Днем температурный фон -5 мороза ...+5 тепла, в горных районах -6...-11 мороза.

Накануне мы писали, что штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий на сегодня.

В начале этого месяца сообщалось, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

В конце ноября прошлого года синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219421-dva-ciklona-nadvigayutsya-na-kazahstan-sinoptiki-poobeshchali-sneg-s-dozhdem-i-gololed/