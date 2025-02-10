Снег и до минус 19 градусов обещают в Астане на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 10 по 16 февраля, ожидаются морозы до 19 градусов, к концу недели в столице обещают снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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10 февраля в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит минус 12 градусов. Днем термометры могут показать до минус 6 градусов, но ночью температура опустится до минус 19 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

11 февраля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около минус 11 градусов. Максимальная температура составит минус 5 градусов, а минимальная – минус 14 градусов. Скорость ветра составит до 5,2 м/с.

12 февраля будет пасмурно. Средняя температура – минус 10 градусов. Днем температура поднимется до минус 7 градусов, а ночью опустится до минус 14 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

13 февраля в Астане вновь будет пасмурно. Температура в среднем – минус 7 градусов. Максимально температура поднимется до минус 4 градусов, а опуститься может до минус 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 10,0 м/с.

14 февраля ожидается небольшой снег. Среднесуточная температура – минус 6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 3 градусов, а ночью похолодает до минус 9 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

15 февраля снова ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 7 градусов. Максимальная температура составит минус 3 градуса, минимальная – минус 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,4 м/с.

16 февраля, по прогнозам, будет идти легкий снег. Средняя температура составит минус 8 градусов. Максимально температура поднимется до минус 4 градусов, а ночью похолодает до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.