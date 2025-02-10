Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снег и до минус 19 градусов обещают в Астане на этой неделе

Опубликовано:

Снег в Астане
Астана. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В Астане в ближайшие 7 дней, с 10 по 16 февраля, ожидаются морозы до 19 градусов, к концу недели в столице обещают снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме:
Пасмурно, снег и дождь: какой будет погода в Шымкенте на этой неделе

10 февраля в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит минус 12 градусов. Днем термометры могут показать до минус 6 градусов, но ночью температура опустится до минус 19 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

11 февраля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около минус 11 градусов. Максимальная температура составит минус 5 градусов, а минимальная – минус 14 градусов. Скорость ветра составит до 5,2 м/с.

12 февраля будет пасмурно. Средняя температура – минус 10 градусов. Днем температура поднимется до минус 7 градусов, а ночью опустится до минус 14 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

13 февраля в Астане вновь будет пасмурно. Температура в среднем – минус 7 градусов. Максимально температура поднимется до минус 4 градусов, а опуститься может до минус 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 10,0 м/с.

14 февраля ожидается небольшой снег. Среднесуточная температура – минус 6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 3 градусов, а ночью похолодает до минус 9 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

15 февраля снова ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 7 градусов. Максимальная температура составит минус 3 градуса, минимальная – минус 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,4 м/с.

16 февраля, по прогнозам, будет идти легкий снег. Средняя температура составит минус 8 градусов. Максимально температура поднимется до минус 4 градусов, а ночью похолодает до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219255-sneg-i-do-minus-19-gradusov-obeshchayut-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снег и до минус 19 градусов обещают в Астане на этой неделе