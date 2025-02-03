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Какая погода ожидает казахстанцев в феврале, рассказали синоптики

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Снег в Казахстане, иллюстративное фото для погоды
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщили в "Казгидромет", февраль - один из самых переменчивых месяцев в году, для которого характерны резкие перепады температуры воздуха - морозы и оттепели. 

По данным синоптиков, в начале февраля прогнозируется облачная погода со смешанными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, в северной половине страны с метелями. По территории республики ожидаются порывистый ветер, туманы и гололедные явления.

"На большей части республики в первые дни февраля ожидается повышение температуры воздуха, на западе и юге страны днем до 0 ...+10 градусов, в северной половине республики ночью до -2...-7 градусов, днем - до -4...+1 градусов.

На востоке и в центре страны ночью основной фон температуры прогнозируется в пределах -12...-20 градусов, днем потеплеет до 0...-8 градусов", - рассказали синоптики.

Во второй половине первой декады в Казахстане прогнозируется понижение температуры воздуха: в северной половине страны ночью до -28...-35 градусов, днем - до -20...-25 градусов. В южной половине страны ночью до -13...-20, днем - до -5...-12 градусов, в горных районах и на севере южных регионов ночью до -30 градусов, днем - до -20.

"Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах февраля, морозные дни будут сменяться теплыми, ожидаются снегопады, туман и гололед. В горах юга и юго-востока республики возможны сильные осадки (дождь, снег).

При холодных вторжениях антициклона прогнозируются интенсивные волны холода, температура воздуха в эти дни понизится: в северной половине и в центре РК ночью до -25...-35, днем - до -15...-25 градусов. В южной половине и на юго-западе республики ночью до -12...-22 градусов, днем - до -3...-15", - добавили в "Казгидромете".

Также сообщается, что в периоды циклонической активности ожидается повышение температуры воздуха: в северной половине Казахстана днем до -5...+3 градусов, в южной половине и на юго-западе страны днем - до +5...+15 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается на этой неделе в Астане, Алматы и Шымкенте.

В конце ноября прошлого года синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217471-kakaya-pogoda-ozhidaet-kazahstancev-v-fevrale-rasskazali-sinoptiki/