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Пасмурно, снег и дождь: какой будет погода в Шымкенте на этой неделе

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Снег с дождем
Снег с дождем. Фото: Dmitrii Divanov/Getty Images

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 10 по 16 февраля, ожидаются снег, дождь и плюсовая температура. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

10 февраля в Шымкенте будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 3 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 6 градусов, но ночью температура опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

11 февраля вновь ожидается пасмурная погода. Температура составит около плюс 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 3 градуса, а минимальная – плюс 1 градус. Скорость ветра составит до 2,2 м/с.

12 февраля прогнозируют небольшой снег. Средняя температура – плюс 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 2 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 1,7 м/с.

13 февраля в Шымкенте обещают облачную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 4 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до 0 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,7 м/с.

14 февраля в мегаполисе обещают небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 4 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 5 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

15 февраля ожидаются дождь и снег. Температура в среднем остановится на отметке плюс 3 градуса. Максимальная температура составит плюс 7 градусов, минимальная – плюс 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,0 м/с.

16 февраля, по прогнозам, вновь ожидаются снег с дождем. Средняя температура составит плюс 3 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 6 градусов, но ночью похолодает до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219249-pasmurno-sneg-i-dozhd-kakoy-budet-pogoda-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Пасмурно, снег и дождь: какой будет погода в Шымкенте на этой неделе