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Туман и метель: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

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Низовая метель и сильный ветер
Низовая метель. Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий в понедельник, 10 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

10 февраля в Астане временами ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области Жетісу обещают туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью в центре, горных районах

10 февраля ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области прогнозируется туман.

Завтра на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

10 февраля ночью на севере, востоке, юге, днем на севере Восточно-Казахстанской области обещают снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на юге области 15-20 м/с.

Завтра в области Абай ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью и утром на юго-западе области 15-20 м/с.

Туман завтра обещают и в Карагандинской области и в области Ұлытау.

10 февраля на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, днем гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируются осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман.

А в Мангистауской области завтра ожидается гололед.

10 февраля на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы

В Акмолинской области завтра ожидается гололед. На севере, западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Также завтра в центре, на севере, юге Кызылординской области обещают туман. Ветер северо-восточный, восточный в центре, на востоке, севере области 15-20, днем порывы 23 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219214-tuman-i-metel-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-bolshinstve-regionov-kazahstana/