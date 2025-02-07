Таксистов в Казахстане призвали сообщать о нарушениях со стороны агрегаторов

В Министерстве транспорта обратились к казахстанским таксистам - их просят в случае выявления нарушений в работе интернет-агрегаторов сообщать о таких случая, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным пресс-службы Министерства транспорта, сейчас Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля проводит анализ текущей ситуации в сфере таксомоторных перевозок в регионах.

"В связи с этим в случае, если кто-то из перевозчиков такси или водителей такси в регионах Казахстана были заблокированы, их исключили от обслуживания или им были снижены баллы со стороны операторов мобильных приложений заказа такси (интернет-агрегаторов), просим направить информацию по нижеуказанной форме на электронную почту zh.tilegen@transport.gov.kz.", - отмечается в объявлении ведомства.

При наличии вопросов таксисты также могут обращаться по телефону 8 (7172) 983 546.

Напомним, в июне прошлого года в Минтрансе сообщали, что планируют взять под контроль работу таксистов. Также стало известно, что агрегаторы такси в Казахстане начнут сотрудничать с госорганами и наказывать своих водителей за регулярное превышение скоростного режима.

Сообщалось и о том, что таксистам запретят перевозить пассажиров дальше чем на 50 км в Казахстане. Это объяснили тем, что таксисты на междугородних маршрутах без сна и отдыха находятся на дорогах и подвергают тем самым опасности своих пассажиров.

В августе стало известно, что в Казахстане запретят регистрацию праворульных авто в агрегаторах такси.

В конце сентября прошлого года Минтранс обратился к казахстанским таксистам и их пассажирам. Водителям напомнили, что для осуществления перевозок такси необходимо быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Пассажирам дали рекомендации по обеспечению безопасности поездки в такси.

Также в конце прошлого года в МВД страны рассказали о том, что изменится для таксистов в 2025 году. Подробнее - здесь.