Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Таксистов в Казахстане призвали сообщать о нарушениях со стороны агрегаторов

Опубликовано:

Такси
Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Министерстве транспорта обратились к казахстанским таксистам - их просят в случае выявления нарушений в работе интернет-агрегаторов сообщать о таких случая, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным пресс-службы Министерства транспорта, сейчас Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля проводит анализ текущей ситуации в сфере таксомоторных перевозок в регионах.

"В связи с этим в случае, если кто-то из перевозчиков такси или водителей такси в регионах Казахстана были заблокированы, их исключили от обслуживания или им были снижены баллы со стороны операторов мобильных приложений заказа такси (интернет-агрегаторов), просим направить информацию по нижеуказанной форме на электронную почту zh.tilegen@transport.gov.kz.", - отмечается в объявлении ведомства.

При наличии вопросов таксисты также могут обращаться по телефону 8 (7172) 983 546.

Напомним, в июне прошлого года в Минтрансе сообщали, что планируют взять под контроль работу таксистов. Также стало известно, что агрегаторы такси в Казахстане начнут сотрудничать с госорганами и наказывать своих водителей за регулярное превышение скоростного режима.

Сообщалось и о том, что таксистам запретят перевозить пассажиров дальше чем на 50 км в Казахстане. Это объяснили тем, что таксисты на междугородних маршрутах без сна и отдыха находятся на дорогах и подвергают тем самым опасности своих пассажиров.

В августе стало известно, что в Казахстане запретят регистрацию праворульных авто в агрегаторах такси.

В конце сентября прошлого года Минтранс обратился к казахстанским таксистам и их пассажирам. Водителям напомнили, что для осуществления перевозок такси необходимо быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Пассажирам дали рекомендации по обеспечению безопасности поездки в такси.

Также в конце прошлого года в МВД страны рассказали о том, что изменится для таксистов в 2025 году. Подробнее - здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218790-taksistov-v-kazahstane-prizvali-soobshchat-o-narusheniyah-so-storony-agregatorov/