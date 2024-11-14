Что изменится для таксистов в новом году в Казахстане, рассказали в МВД

Глава Комитета административной полиции на брифинге в СЦК рассказал, что изменится в сфере перевозок в следующем году, передает корреспондент NUR.KZ.

Кайсар Султанбеков отметил, что совместно с Министерством транспорта заключены меморандумы с компаниями, предоставляющими свои программы для осуществления автоперевозок.

"В их рамках будут усилены требования к водителям, соблюдению ими режима труда и отдыха, прохождению медицинского осмотра, соответствию транспорта Правилам перевозки пассажиров и багажа (например, запрет использования праворульных и двухдверных авто).

Интернет-агрегаторы уже дорабатывают программное обеспечение, а с 1 января 2025 года согласно вступающих в силу изменений в закон "Об автомобильном транспорте" владельцы интернет-платформ будут предоставлять заказы только тем частным лицам, которые зарегистрированы как частные перевозчики", - пояснил спикер.

Он напомнил, что частные перевозчики будут обязаны:

проходить ежедневный предрейсовый и послерейсовый медосмотры;

проводить ежедневный техосмотр автотранспорта;

использовать леворульные технически исправные автомобили;

соблюдать режим труда и отдыха водителей.

В случае невыполнения водителями указанных требований владельцы интернет-платформ будут обязаны блокировать доступ частным перевозчикам к получению заказов.

Напомним, ранее в конце сентября сообщалось, что в Казахстане ведут работу по обеспечению соблюдения требований законодательства в сфере таксомоторных перевозок. Водителям напомнили, что для осуществления перевозок такси необходимо быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.