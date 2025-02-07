Видеокамеры установили в казахстанских поездах: в КТЖ объяснили решение

В пассажирских поездах "Тальго" установили 1350 камер наружного наблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ. Сообщается, что записи могут помочь при рассмотрении жалоб.

Как сообщается в Telegram-канале нацперевозчика, по инициативе АО "Пассажирские перевозки" в 24 составах поездов "Тальго" установлены 1350 камер, которые обеспечивают круглосуточный контроль за ситуацией внутри поездов. Сообщается, что система видеонаблюдения охватывает вагоны, входы и выходы, а также зоны общего пользования.

"Это позволяет оперативно отслеживать ситуацию, предотвращать правонарушения, минимизировать случаи провоза безбилетных пассажиров и быстро реагировать на любые происшествия.

Информация с камер видеонаблюдения доступна только уполномоченным лицам в ситуационном центре национального перевозчика. С момента запуска проекта ведется постоянный мониторинг подвижного состава, а видеоматериалы используются для объективного расследования жалоб пассажиров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в будущем все стандартные вагоны страны собираются оснастить системой видеонаблюдения. Кроме того, перевозчик рассматривает решения по внедрению системы видеоаналитики и доступу к системе видеонаблюдения в режиме реального времени, за счет запуска интернета в пассажирских поездах.

"Система видеоаналитики позволит не только отслеживать ситуацию в поездах, автоматизируя процессы обработки данных, но и использовать искусственный интеллект для анализа видеопотока, выявления потенциальных угроз и предупреждения инцидентов до их возникновения", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, 25 января, в Казахстане стартовал пилотный проект по внедрению интернета в поездах - новый сервис тестируют по маршруту Астана-Алматы.

В мае прошлого года глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов отвечал на жалобы казахстанцев по поводу интернета в поездах - тогда говорилось, что проект по установке интернета в поездах совместно с МЦРИАП по системе Starlink и OneWeb планируют запустить к концу года в пилотном режиме.

В октябре в казахстанских поездах появился доступ к интернету. Отмечалось, что с его помощью пассажир может смотреть художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также слушать музыку.

А в конце декабря вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщал, что в январе планируется запустить пилотный проект по спутниковому интернету в поездах Казахстана. Недавно стало известно, в каком из поездов Казахстана первым подключат спутниковый интернет.