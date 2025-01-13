Стало известно, в каком из поездов Казахстана первым подключат спутниковый интернет

Готовится реализация пилотного проекта по спутниковому интернету от компании OneWeb в поездах Казахстана. Тестироваться проект будет в поезде №3/4 "Астана - Алматы", передает NUR.KZ.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе КТЖ, АО "Пассажирские перевозки" приступает к реализации пилотного проекта с компанией OneWeb, направленного на тестирование спутниковых технологий для обеспечения пассажиров Интернет-соединением в вагонах поездов.

"Проект будет реализован в рамках модернизации существующего оборудования для мультимедийных сервисов в поездах, с перенастройкой на подключение к сети Интернет с использованием спутниковой технологии OneWeb.

OneWeb - это спутниковая система, предоставляющая высокоскоростной Интернет через мобильные спутниковые сети. Официальным дистрибьютором этой технологии в Казахстане выступает телеком-оператор АО "Jusan Mobile", - пояснили в компании.

В качестве тестового маршрута был выбран поезд №3/4 "Астана - Алматы", в котором будет задействован состав "Тальго".

Основной задачей пилотного проекта является проверка стабильности интернета по маршруту и скорости соединения. Также планируется тестирование работы мобильного терминала проводника, системы POS-терминала для безналичных расчетов, нагрудного видеорегистратора начальника поезда и системы видеонаблюдения.

Результаты тестирования определят будущее развитие проекта. На основании полученных данных будет рассмотрена возможность расширения спутникового интернета на другие направления.

"Сроки массового внедрения Wi-Fi в поездах Казахстана будут зависеть от успешности пилотного проекта, в ходе которого будут проверены только технические аспекты подключения. Окончательное решение по срокам и экономической эффективности проекта будет принято по итогам тестирования", - пояснили в КТЖ.

Отмечается, что АО "Пассажирские перевозки" продолжает исследовать альтернативные решения, предлагаемые как отечественными, так и зарубежными компаниями. Решение о дальнейшем сотрудничестве с OneWeb будет принято на основе оценки качества, стоимости и эффективности предложенных услуг.

Напомним, в мае прошлого года глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов отвечал на жалобы казахстанцев по поводу интернета в поездах - тогда говорилось, что проект по установке интернета в поездах совместно с МЦРИАП по системе Starlink и OneWeb планируют запустить к концу года в пилотном режиме.

В октябре в казахстанских поездах появился доступ к интернету. С его помощью пассажир может смотреть художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также слушать музыку.

А в конце декабря вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщал, что в январе планируется запустить пилотный проект по спутниковому интернету в поездах Казахстана.