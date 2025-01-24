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Когда появится интернет в казахстанских поездах, рассказали в КТЖ

Опубликовано:

Пассажирский поезд
Поезд. Иллюстративное фото: facebook.com/railways.kz

Уже завтра, 25 января, в Казахстане стартует пилотный проект по внедрению интернета в поездах - сперва новый сервис протестируют по маршруту №3/4 "Астана-Алматы", передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

"25 января стартует пилотный проект по предоставлению доступа к интернету в поездах с использованием современных спутниковых технологий. Новый сервис будет запущен в поезде №3/4 "Астана-Алматы", так как этот маршрут отличается высоким пассажиропотоком и пользуется большой популярностью среди пассажиров.

В рамках пилотного проекта планируется подключение интернета с использованием современных спутниковых технологий, что позволит пассажирам заходить в WhatsApp, YouTube и другие видеохостинги на протяжении всей поездки. При этом доступ к торрентам и сайтам с потоковым скачиванием будет ограничен", - отмечается в сообщении.

Кроме предоставления интернета, как сообщили в КТЖ, проект включает в себя тестирование инновационных технологий для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения эффективности работы поездной бригады.

В числе нововведений:

  • мобильные терминалы для проводников, позволяющие оперативно проверять билеты;
  • POS-терминалы для безналичных платежей в вагоне-ресторане;
  • нагрудные видеорегистраторы для начальников поездов, направленные на повышение безопасности и прозрачности работы;
  • системы видеонаблюдения для дополнительного контроля за обстановкой в вагонах.

Напомним, в мае прошлого года глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов отвечал на жалобы казахстанцев по поводу интернета в поездах - тогда говорилось, что проект по установке интернета в поездах совместно с МЦРИАП по системе Starlink и OneWeb планируют запустить к концу года в пилотном режиме.

В октябре в казахстанских поездах появился доступ к интернету. С его помощью пассажир может смотреть художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также слушать музыку.

А в конце декабря вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщал, что в январе планируется запустить пилотный проект по спутниковому интернету в поездах Казахстана.

Недавно стало известно, в каком из поездов Казахстана первым подключат спутниковый интернет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214737-kogda-poyavitsya-internet-v-kazahstanskih-poezdah-rasskazali-v-ktzh/

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