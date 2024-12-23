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Эзотерика

Wi-Fi планируют запустить в казахстанских поездах

Опубликовано:

Поезд
Поезд. Иллюстративное фото: КТЖ

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на правчасе в мажилисе высказался о подключении интернета на дорогах и в поездах, передает корреспондент NUR.KZ.

Ростислав Коняшкин отметил, что в прошлом году проанализировали наличие "белых пятен" вдоль автодорог страны.

"На основании анализа мы определили 243 точки, где необходимо дополнительно установить антенно-мачтовые сооружения. Сейчас акиматы разрабатывают проектно-сметную документацию. Порядка 80 уже реализовано. В 2025 году "белые пятна" по дорогам республиканского значения будут устранены. Также начат анализ по дорогам местного уровня, и по его результатам будет включено в план", - заверил он.

Он же рассказал, когда связь будет доступна в поездах.

"По интернету в железнодорожных поездах анализировали различные технологии - мобильный интернет, установка на базе волоконно-оптических линий связи, наши спутниковые системы. Самым оптимальным вариантом является интернет через низкоорбитальные спутники. В настоящее время ведутся переговоры с компанией OneWeb. В январе планируем совместно с КТЖ запустить пилотный проект. По его результатам будет приниматься решение, насколько нас устраивает то качество и тарифы, которые будут предоставляться. И, соответственно, будет приниматься решение уже о дальнейшем масштабировании", - резюмировал вице-министр.

Напомним, в октябре прошлого года в казахстанских поездах появился доступ к интернету. С его помощью пассажир может смотреть художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также слушать музыку.

В мае этого года глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов отвечал на жалобы казахстанцев по поводу интернета в поездах - тогда говорилось, что проект по установке интернета в поездах совместно с МЦРИАП по системе Starlink и OneWeb планируют запустить к концу года в пилотном режиме.

Добавим, также сегодня мы писали, что на семи станциях метро Алматы появилась сотовая связь с выходом в интернет, на остальных станциях проводятся работы по подключению. Работу по установке своих базовых станций производит компания Kcell. В дальнейшем специалисты метрополитена планируют привлечь всех сотовых операторов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2203616-kogda-internet-poyavitsya-v-poezdah-i-na-dorogah-kazahstana-otvetili-v-mcriap/

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