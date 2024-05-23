Когда и какой интернет может появиться в поездах Казахстана

Глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов сегодня ответил на жалобы казахстанцев по поводу интернета в поездах - проект запустят к концу года в пилотном режиме, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов ответил на претензии казахстанцев об отсутствии связи в поездах.

"Планируется попробовать установить интернет в поездах совместно с МЦРИАП по системе Starlink и OneWeb. Сейчас мы свою заявку подали и ждем подтверждение от министерства", - заявил он.

Назвал он и планируемые сроки.

"Думаю, что к концу года мы в пилотном режиме уже запустим", - резюмировал спикер.

Напомним, в октябре прошлого года в казахстанских поездах появился доступ к интернету. С его помощью пассажир может смотреть художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также слушать музыку.

Сегодня глава АО "Пассажирские перевозки" объяснил, что опоздания поездов в Казахстане связаны с ремонтом железных дорог. Тайжанов добавил, что эти работы будут сохраняться, в этом году опоздания будут. Пассажиров об этом предупреждают заранее.

Между тем этим летом в стране запустят еще три новых маршрута с женскими вагонами. Кроме того, Тайжанов рассказал, когда из Казахстана запустят прямой поезд в Китай.