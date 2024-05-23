Когда и какой интернет может появиться в поездах Казахстана
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Глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов сегодня ответил на жалобы казахстанцев по поводу интернета в поездах - проект запустят к концу года в пилотном режиме, передает корреспондент NUR.KZ.
Глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов ответил на претензии казахстанцев об отсутствии связи в поездах.
"Планируется попробовать установить интернет в поездах совместно с МЦРИАП по системе Starlink и OneWeb. Сейчас мы свою заявку подали и ждем подтверждение от министерства", - заявил он.
Назвал он и планируемые сроки.
"Думаю, что к концу года мы в пилотном режиме уже запустим", - резюмировал спикер.
Напомним, в октябре прошлого года в казахстанских поездах появился доступ к интернету. С его помощью пассажир может смотреть художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также слушать музыку.
Сегодня глава АО "Пассажирские перевозки" объяснил, что опоздания поездов в Казахстане связаны с ремонтом железных дорог. Тайжанов добавил, что эти работы будут сохраняться, в этом году опоздания будут. Пассажиров об этом предупреждают заранее.
Между тем этим летом в стране запустят еще три новых маршрута с женскими вагонами. Кроме того, Тайжанов рассказал, когда из Казахстана запустят прямой поезд в Китай.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2105916-kogda-i-kakoy-internet-mozhet-poyavitsya-v-poezdah-kazahstana/