Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Это край, это предел": автогаз подорожал в одном из регионов Казахстана

Опубликовано:

Мужчина заливает топливо в канистру
АЗС. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе сжиженный газ подорожал сразу на 18 тенге, цены на бензин в регионе пока не поднялись. Водители надеются, что цена будет расти постепенно, передает телеканал "Астана".

Сейчас цена за литр сжиженного газа в Актобе составляет 77 тенге, на литр бензина АИ-92 колеблется в районе 200 тенге, литр дизельного топлива стоит около 300 тенге.

На прошлой неделе в стране официально отменили госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Кроме того, в свободное плавание отпустили тарифы в сфере ЖКХ и железнодорожных перевозок. Отмечалось, что эти меры позволят уравнять цены на топливо в сравнении с соседними государствами, при этом резкого скачка цен не предвидится. На это надеются и опрошенные журналистами водители.

"Думаю, что 92-й больше 200 тенге не будет. Хотя на некоторых АЗС уже больше 200. 200 тенге – это край, это предел. 95-й в районе 280 тенге если останется, я думаю, это нормально",

"Народу что нужно? Чтобы все было нормально, чтобы хорошо жилось. А главное что? Опять же финансы", – поделились актюбинцы.

Чиновники считают, что отпуск цен позволит решить и проблему дефицита топлива.

Актюбинская область регулярно сталкивается с нехваткой сжиженного газа. Однако отраслевые эксперты уверены, что либерализация цен не сможет полностью искоренить проблему дефицита. К тому же есть риск необоснованного завышения стоимости топлива на отдельных АЗС.

Чтобы нововведения прошли для людей безболезненно, необходимо предусмотреть меры господдержки для социально-уязвимых слоев населения.

"Если отпускают в свободное плавание, уже было так, когда мы по бирже работали, и к чему это привело? К тому, что бешеные цены – и население страдает. Если планируют, что дадут дотацию или добавят людям зарплату, то я с этим согласна", – поделилась своим мнением глава Ассоциации поставщиков сжиженного газа по Актюбинской области Алтынай Муханова.

Напомним, в конце января в Казахстане были отменены предельные цены на бензин. Теперь продавцы ГСМ смогут самостоятельно устанавливать ценники.

Недавно вице-премьера Каната Бозумбаева попросили прокомментировать планы отказа от госрегулирования цен на ГСМ в Казахстане.

"Я бы рекомендовал коллегам, мое личное мнение - поэтапная либерализация должна быть", - высказался Бозумбаев.

Сейчас в стране не регулируется стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-98, то есть АЗС устанавливают цены по своему усмотрению. В связи с этим данное топливо периодически неожиданно дорожает.

Так, Алматы по итогам декабря 2024 года выбился в антилидеры по стоимости АИ-95. Однако позже другие города столкнулись с еще большим подорожанием топлива. Подробнее о росте цен на бензин мы писали здесь.

Добавим также, что с 1 февраля в Казахстане повысили цены на автогаз. Чиновники объяснили это растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа.

Опубликованный проект приказа предполагает, что предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну, а предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге в зависимости от регионов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218647-eto-kray-eto-predel-avtogaz-podorozhal-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/