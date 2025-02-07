"Это край, это предел": автогаз подорожал в одном из регионов Казахстана

В Актобе сжиженный газ подорожал сразу на 18 тенге, цены на бензин в регионе пока не поднялись. Водители надеются, что цена будет расти постепенно, передает телеканал "Астана".

Сейчас цена за литр сжиженного газа в Актобе составляет 77 тенге, на литр бензина АИ-92 колеблется в районе 200 тенге, литр дизельного топлива стоит около 300 тенге.

На прошлой неделе в стране официально отменили госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Кроме того, в свободное плавание отпустили тарифы в сфере ЖКХ и железнодорожных перевозок. Отмечалось, что эти меры позволят уравнять цены на топливо в сравнении с соседними государствами, при этом резкого скачка цен не предвидится. На это надеются и опрошенные журналистами водители.

"Думаю, что 92-й больше 200 тенге не будет. Хотя на некоторых АЗС уже больше 200. 200 тенге – это край, это предел. 95-й в районе 280 тенге если останется, я думаю, это нормально",

"Народу что нужно? Чтобы все было нормально, чтобы хорошо жилось. А главное что? Опять же финансы", – поделились актюбинцы.

Чиновники считают, что отпуск цен позволит решить и проблему дефицита топлива.

Актюбинская область регулярно сталкивается с нехваткой сжиженного газа. Однако отраслевые эксперты уверены, что либерализация цен не сможет полностью искоренить проблему дефицита. К тому же есть риск необоснованного завышения стоимости топлива на отдельных АЗС.

Чтобы нововведения прошли для людей безболезненно, необходимо предусмотреть меры господдержки для социально-уязвимых слоев населения.

"Если отпускают в свободное плавание, уже было так, когда мы по бирже работали, и к чему это привело? К тому, что бешеные цены – и население страдает. Если планируют, что дадут дотацию или добавят людям зарплату, то я с этим согласна", – поделилась своим мнением глава Ассоциации поставщиков сжиженного газа по Актюбинской области Алтынай Муханова.

Напомним, в конце января в Казахстане были отменены предельные цены на бензин. Теперь продавцы ГСМ смогут самостоятельно устанавливать ценники.

Недавно вице-премьера Каната Бозумбаева попросили прокомментировать планы отказа от госрегулирования цен на ГСМ в Казахстане.

"Я бы рекомендовал коллегам, мое личное мнение - поэтапная либерализация должна быть", - высказался Бозумбаев.

Сейчас в стране не регулируется стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-98, то есть АЗС устанавливают цены по своему усмотрению. В связи с этим данное топливо периодически неожиданно дорожает.

Так, Алматы по итогам декабря 2024 года выбился в антилидеры по стоимости АИ-95. Однако позже другие города столкнулись с еще большим подорожанием топлива. Подробнее о росте цен на бензин мы писали здесь.

Добавим также, что с 1 февраля в Казахстане повысили цены на автогаз. Чиновники объяснили это растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа.

Опубликованный проект приказа предполагает, что предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну, а предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге в зависимости от регионов.