Top.Mail.Ru
Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Одна из самых низких в СНГ": с 1 февраля в Казахстане повысят цены на автогаз

Опубликовано:

Газовый насос
Автозаправка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане со следующего месяца планируется незначительно скорректировать цену на сжиженный нефтяной газ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Министерство энергетики сообщает об опубликовании на портале "Открытые НПА" проекта приказа министра энергетики, в соответствии с которым планируется незначительно скорректировать цену на сжиженный нефтяной газ в Казахстане с 1 февраля.

Необходимость корректировки связана с растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа. Так, текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 65 до 75 тыс. тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 45 158 тенге за тонну", - отмечается в сообщении ведомства.

В связи с этим, как пояснили в Минэнерго, у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов. При этом потребление сжиженного нефтяного газа продолжает расти с 1,8 млн тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024 году.

"Цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ. Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну", - отмечается в релизе.

При этом, предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге в зависимости от регионов.

Данная мера, как уверены в Минэнерго, позволит полноценно обеспечивать потребление внутреннего рынка, создаст условия для привлечения инвестиций в газопереработку.

Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" и пока находится на стадии публичного обсуждения.

Отметим, что на розничную реализацию некоторых нефтепродуктов в Казахстане на данный момент государством установлены предельные цены, которые автозаправочные станции (АЗС) страны не должны превышать.

Сегодня стало известно, что предельные цены на бензин и дизель хотят отменить в Казахстане.

При этом еще летом прошлого года глава Минэнерго заявлял, что в Казахстане требуется поэтапно повысить цены на товарный газ, чтобы в стране не было резкого скачка цен для населения.

А в марте прошлого года на заседании коллегии Минэнерго министр Алмасадам Саткалиев высказался о ситуации с производством сжиженного газа в стране.

"Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию", - отметил Саткалиев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2212671-odna-iz-samyh-nizkih-v-sng-s-1-fevralya-v-kazahstane-povysyat-ceny-na-avtogaz/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie