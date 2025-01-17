"Одна из самых низких в СНГ": с 1 февраля в Казахстане повысят цены на автогаз

В Казахстане со следующего месяца планируется незначительно скорректировать цену на сжиженный нефтяной газ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Министерство энергетики сообщает об опубликовании на портале "Открытые НПА" проекта приказа министра энергетики, в соответствии с которым планируется незначительно скорректировать цену на сжиженный нефтяной газ в Казахстане с 1 февраля.

Необходимость корректировки связана с растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа. Так, текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 65 до 75 тыс. тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 45 158 тенге за тонну", - отмечается в сообщении ведомства.

В связи с этим, как пояснили в Минэнерго, у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов. При этом потребление сжиженного нефтяного газа продолжает расти с 1,8 млн тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024 году.

"Цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ. Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну", - отмечается в релизе.

При этом, предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге в зависимости от регионов.

Данная мера, как уверены в Минэнерго, позволит полноценно обеспечивать потребление внутреннего рынка, создаст условия для привлечения инвестиций в газопереработку.

Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" и пока находится на стадии публичного обсуждения.

Отметим, что на розничную реализацию некоторых нефтепродуктов в Казахстане на данный момент государством установлены предельные цены, которые автозаправочные станции (АЗС) страны не должны превышать.

Сегодня стало известно, что предельные цены на бензин и дизель хотят отменить в Казахстане.

При этом еще летом прошлого года глава Минэнерго заявлял, что в Казахстане требуется поэтапно повысить цены на товарный газ, чтобы в стране не было резкого скачка цен для населения.

А в марте прошлого года на заседании коллегии Минэнерго министр Алмасадам Саткалиев высказался о ситуации с производством сжиженного газа в стране.

"Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию", - отметил Саткалиев.