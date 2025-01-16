В каких городах Казахстана сильнее всего подорожал бензин

Алматы по итогам декабря 2024 года выбился в антилидеры по стоимости АИ-95. Однако некоторые другие города столкнулись с еще большим подорожанием топлива. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане по итогам декабря 2024 года средняя стоимость бензина АИ-92 осталась на уровне 203 тенге за литр, а АИ-95/96 выросла на 6 тенге до 260 тенге за литр.

Наибольшее подорожание АИ-95/96 за год отмечено в Петропавловске (+21 тенге), Жезказгане (+19 тенге) и Таразе (+10 тенге), в то время как в Костанае цена снизилась на 5 тенге.

Для марки АИ-92 значительный рост цен наблюдался в Уральске (+9 тенге) и Шымкенте (+4 тенге), а самые высокие цены зафиксированы в Жезказгане (206 тенге) и ряде других городов (205 тенге).

Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам декабря 2024 года средняя стоимость одного литра бензина марки АИ-92 в Казахстане оценивалась в 203 тенге (без изменений c декабря 2023 года), а АИ-95/96 – 260 тенге (плюс 6 тенге за год).

При этом ранее отмечалось, что в Алматы впервые за долгое время резко подорожала марка АИ-95 – с 261 до 271 тенге за месяц.

В результате южная столица оказалась в антилидерах по ценам на бензин среди городов Казахстана, куда также вошли Петропавловск (271 тенге за литр), Астана и Жезказган (по 265 тенге за литр), а также Талдыкорган (264 тенге).

Средняя стоимость бензина АИ-95/96 в декабре 2024 года Город Цена за литр Прирост за год Астана 265 ₸ 8 ₸ Алматы 271 ₸ 10 ₸ Шымкент 253 ₸ 2 ₸ Актау 246 ₸ 5 ₸ Актобе 246 ₸ 4 ₸ Атырау 243 ₸ 6 ₸ Жезказган 265 ₸ 19 ₸ Кокшетау 255 ₸ 4 ₸ Караганда 255 ₸ 7 ₸ Конаев 260 ₸ 3 ₸ Костанай 255 ₸ -5 ₸ Кызылорда 254 ₸ 7 ₸ Уральск 258 ₸ 5 ₸ Усть-Каменогорск 259 ₸ 5 ₸ Павлодар 261 ₸ 6 ₸ Петропавловск 271 ₸ 21 ₸ Семей 254 ₸ 8 ₸ Талдыкорган 264 ₸ 3 ₸ Тараз 254 ₸ 10 ₸ Туркестан 254 ₸ 2 ₸

Следует отметить, что в то же время наибольшее подорожание марки бензина АИ-95/96 за год ощутили на себе жители:

Петропавловска – в декабре 2023 года литр стоил 250 тенге в среднем, но за год цена выросла до 271 тенге (плюс 21 тенге );

в среднем, но за год цена выросла до (плюс ); Жезказгана – рост с 246 до 265 тенге за литр (плюс 19 тенге за год);

за литр (плюс за год); Тараза – с 244 до 254 тенге (плюс 10 тенге к цене).

И только для жителей Костаная бензин данной марки стал обходиться на 5 тенге дешевле: с 260 до 255 тенге за литр (минус 5 тенге) в годовом выражении.

Где самый дорогой АИ-92

Что касается наиболее популярной марки бензина АИ-92, то в большинстве городов стоимость либо не выросла вовсе, либо увеличилась незначительно.

Однако в двух городах все же был отмечен значительный скачок цен:

Уральск – от 190 тенге в декабре 2023 года до 199 тенге в конце 2024 года (плюс 9 тенге );

в декабре 2023 года в конце 2024 года (плюс ); Шымкент – со 191 до 195 тенге (плюс 4 тенге).

А снижение стоимости АИ-92 было зафиксировано в Караганде и Конаеве: с 205 до 204 тенге за год.

Средняя стоимость бензина АИ-92 в декабре 2024 года Город Цена за литр Прирост за год Астана 205 ₸ 0 ₸ Алматы 205 ₸ 0 ₸ Шымкент 195 ₸ 4 ₸ Актау 202 ₸ 1 ₸ Актобе 196 ₸ 2 ₸ Атырау 193 ₸ 2 ₸ Жезказган 206 ₸ 1 ₸ Кокшетау 205 ₸ 0 ₸ Караганда 204 ₸ -1 ₸ Конаев 204 ₸ -1 ₸ Костанай 204 ₸ 2 ₸ Кызылорда 202 ₸ 2 ₸ Уральск 199 ₸ 9 ₸ Усть-Каменогорск 204 ₸ 0 ₸ Павлодар 202 ₸ 1 ₸ Петропавловск 205 ₸ 0 ₸ Семей 202 ₸ 0 ₸ Талдыкорган 205 ₸ 0 ₸ Тараз 200 ₸ 1 ₸ Туркестан 196 ₸ 0 ₸

В свою очередь антилидерами по средним ценам за литр АИ-92 по итогам декабря 2024 года оказались:

Жезказган – 206 тенге за литр;

за литр; Астана, Алматы, Кокшетау, Петропавловск и Талдыкорган – 205 тенге за литр;

за литр; Караганда, Конаев, Костанай и Усть-Каменогорск – 204 тенге за литр.

Другими словами, наибольший рост цен на бензин отмечен у марки АИ-95, в то время как АИ-92 в основном сохранил прежний уровень в большинстве городов. Это может быть связано с тем, что данный вид топлива является наиболее социально значимым и его стоимость регулируется.

Однако ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров на круглом столе в Астане рассказал, что планируется отменить предельные цены на ГСМ в Казахстане.

Также напомним, что вопрос с дефицитом топлива планируется решить за счет увеличения производства на уже существующих нефтеперерабатывающих заводах.