В каких городах Казахстана сильнее всего подорожал бензин

Алматы по итогам декабря 2024 года выбился в антилидеры по стоимости АИ-95. Однако некоторые другие города столкнулись с еще большим подорожанием топлива. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
- В Казахстане по итогам декабря 2024 года средняя стоимость бензина АИ-92 осталась на уровне 203 тенге за литр, а АИ-95/96 выросла на 6 тенге до 260 тенге за литр.
- Наибольшее подорожание АИ-95/96 за год отмечено в Петропавловске (+21 тенге), Жезказгане (+19 тенге) и Таразе (+10 тенге), в то время как в Костанае цена снизилась на 5 тенге.
- Для марки АИ-92 значительный рост цен наблюдался в Уральске (+9 тенге) и Шымкенте (+4 тенге), а самые высокие цены зафиксированы в Жезказгане (206 тенге) и ряде других городов (205 тенге).
Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам декабря 2024 года средняя стоимость одного литра бензина марки АИ-92 в Казахстане оценивалась в 203 тенге (без изменений c декабря 2023 года), а АИ-95/96 – 260 тенге (плюс 6 тенге за год).
При этом ранее отмечалось, что в Алматы впервые за долгое время резко подорожала марка АИ-95 – с 261 до 271 тенге за месяц.
В результате южная столица оказалась в антилидерах по ценам на бензин среди городов Казахстана, куда также вошли Петропавловск (271 тенге за литр), Астана и Жезказган (по 265 тенге за литр), а также Талдыкорган (264 тенге).
|Средняя стоимость бензина АИ-95/96 в декабре 2024 года
|Город
|Цена за литр
|Прирост за год
|Астана
|265 ₸
|8 ₸
|Алматы
|271 ₸
|10 ₸
|Шымкент
|253 ₸
|2 ₸
|Актау
|246 ₸
|5 ₸
|Актобе
|246 ₸
|4 ₸
|Атырау
|243 ₸
|6 ₸
|Жезказган
|265 ₸
|19 ₸
|Кокшетау
|255 ₸
|4 ₸
|Караганда
|255 ₸
|7 ₸
|Конаев
|260 ₸
|3 ₸
|Костанай
|255 ₸
|-5 ₸
|Кызылорда
|254 ₸
|7 ₸
|Уральск
|258 ₸
|5 ₸
|Усть-Каменогорск
|259 ₸
|5 ₸
|Павлодар
|261 ₸
|6 ₸
|Петропавловск
|271 ₸
|21 ₸
|Семей
|254 ₸
|8 ₸
|Талдыкорган
|264 ₸
|3 ₸
|Тараз
|254 ₸
|10 ₸
|Туркестан
|254 ₸
|2 ₸
Следует отметить, что в то же время наибольшее подорожание марки бензина АИ-95/96 за год ощутили на себе жители:
- Петропавловска – в декабре 2023 года литр стоил 250 тенге в среднем, но за год цена выросла до 271 тенге (плюс 21 тенге);
- Жезказгана – рост с 246 до 265 тенге за литр (плюс 19 тенге за год);
- Тараза – с 244 до 254 тенге (плюс 10 тенге к цене).
И только для жителей Костаная бензин данной марки стал обходиться на 5 тенге дешевле: с 260 до 255 тенге за литр (минус 5 тенге) в годовом выражении.
Где самый дорогой АИ-92
Что касается наиболее популярной марки бензина АИ-92, то в большинстве городов стоимость либо не выросла вовсе, либо увеличилась незначительно.
Однако в двух городах все же был отмечен значительный скачок цен:
- Уральск – от 190 тенге в декабре 2023 года до 199 тенге в конце 2024 года (плюс 9 тенге);
- Шымкент – со 191 до 195 тенге (плюс 4 тенге).
А снижение стоимости АИ-92 было зафиксировано в Караганде и Конаеве: с 205 до 204 тенге за год.
|Средняя стоимость бензина АИ-92 в декабре 2024 года
|Город
|Цена за литр
|Прирост за год
|Астана
|205 ₸
|0 ₸
|Алматы
|205 ₸
|0 ₸
|Шымкент
|195 ₸
|4 ₸
|Актау
|202 ₸
|1 ₸
|Актобе
|196 ₸
|2 ₸
|Атырау
|193 ₸
|2 ₸
|Жезказган
|206 ₸
|1 ₸
|Кокшетау
|205 ₸
|0 ₸
|Караганда
|204 ₸
|-1 ₸
|Конаев
|204 ₸
|-1 ₸
|Костанай
|204 ₸
|2 ₸
|Кызылорда
|202 ₸
|2 ₸
|Уральск
|199 ₸
|9 ₸
|Усть-Каменогорск
|204 ₸
|0 ₸
|Павлодар
|202 ₸
|1 ₸
|Петропавловск
|205 ₸
|0 ₸
|Семей
|202 ₸
|0 ₸
|Талдыкорган
|205 ₸
|0 ₸
|Тараз
|200 ₸
|1 ₸
|Туркестан
|196 ₸
|0 ₸
В свою очередь антилидерами по средним ценам за литр АИ-92 по итогам декабря 2024 года оказались:
- Жезказган – 206 тенге за литр;
- Астана, Алматы, Кокшетау, Петропавловск и Талдыкорган – 205 тенге за литр;
- Караганда, Конаев, Костанай и Усть-Каменогорск – 204 тенге за литр.
Другими словами, наибольший рост цен на бензин отмечен у марки АИ-95, в то время как АИ-92 в основном сохранил прежний уровень в большинстве городов. Это может быть связано с тем, что данный вид топлива является наиболее социально значимым и его стоимость регулируется.
Однако ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров на круглом столе в Астане рассказал, что планируется отменить предельные цены на ГСМ в Казахстане.
Также напомним, что вопрос с дефицитом топлива планируется решить за счет увеличения производства на уже существующих нефтеперерабатывающих заводах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2211882-v-kakih-gorodah-kazahstana-silnee-vsego-podorozhal-benzin/