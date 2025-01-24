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Постепенно отказываться от регулирования цен на бензин и дизель в Казахстане посоветовал Бозумбаев

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Автозаправочная станция
АЗС. Иллюстративное фото: gutaper / Getty Images

На брифинге кабмина вице-премьера Каната Бозумбаева попросили прокомментировать планы отказа от госрегулирования цен на ГСМ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-премьера спросили, будет ли отказ от госрегулирования цен на ГСМ происходить через постепенное повышение стоимости бензина и дизеля, или цены сразу отпустят в "свободное плавание".

"Знаете, я был министром энергетики и, по-моему, в 2017 году госрегулирование розничных цен тогда отменил. Оно появилось после Кантара в 2022 году опять. Тогда существенного роста не произошло, потому что основные игроки были понятны - это 3-4 компании.

Сейчас может быть такая же ситуация, в основном "КазМунайГаз", CNPC и еще, может быть, 1-2 крупных игрока. Остальные погоду не делают. Поэтому здесь же вопрос госполитики - как с оптовыми поставщиками себя вести. Я бы рекомендовал коллегам, мое личное мнение - поэтапная либерализация должна быть", - высказался Бозумбаев.

Напомним, неделю назад мы писали, что предельные цены на бензин и дизель хотят отменить в Казахстане. В Минэнерго заявили, что цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане одни из самых низких в мире, что провоцирует дефицит, невозможность модернизации отрасли, вывоз топлива за границу посредством различных нелегальных схем.

Напомним, что в Казахстане при этом не регулируется стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-98, то есть АЗС устанавливают цены по своему усмотрению. В связи с этим данное топливо периодически неожиданно дорожает.

Так, Алматы по итогам декабря 2024 года выбился в антилидеры по стоимости АИ-95. Однако некоторые другие города столкнулись с еще большим подорожанием топлива. Подробнее о росте цен на бензин мы писали здесь.

Добавим, с 1 февраля в Казахстане повысят цены на автогаз, что поясняется растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа. Опубликованный проект приказа предполагает, что предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну, а предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге в зависимости от регионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2214873-postepenno-otkazyvatsya-ot-regulirovaniya-cen-na-benzin-i-dizel-v-kazahstane-posovetoval-bozumbaev/

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