Более 10 зарубежных вузов откроют филиалы в этом году в Казахстане, сообщил министр

На форуме Digital Almaty министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в этом году в Казахстане будет открыто еще 11 филиалов зарубежных вузов, передает МИА "Казинформ".

В прошлом году в Казахстане открыли 23 филиала зарубежных вузов, в этом году будет открыто еще 11, сказал министр.

По его словам, ожидается открытие филиала Кардиффского университета, который входит в топ-200 учебных заведений мирового рейтинга, являясь одним из сильнейших исследовательских университетов Великобритании.

"Также ожидается открытие филиалов University of Exeter, University of Glasgow, KAIST (Корейский институт науки и технологий). Все эти университеты входят в число высокорейтинговых вузов мира", - сказал Саясат Нурбек, выступая на форуме Digital Almaty.

Еще министр добавил, что в Казахстан в прошлом году приехало учиться 31,5 тысячи иностранных студентов - и впервые количество студентов из Азии превысило приток студентов из стран СНГ. По словам министра, в Казахстан из дальнего зарубежья приехали студенты из более 90 стран.

"Наш KPI к 2028-2029 учебному году - обслужить 100 тысяч зарубежных студентов. Если в среднем они будут оставлять в Казахстане 10 тысяч долларов, то это уже 100 млн долларов", - отметил Саясат Нурбек.

Напомним, ранее летом прошлого года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге СЦК рассказал, какие зарубежные вузы откроют свои филиалы в Казахстане. Он перечислил российский, турецкий, пекинский и ирландский университеты, а также сказал, что ведутся работы по сотрудничеству с университетами KAIST и Woosong в Южной Корее.

Также министр Саясат Нурбек рассказывал, филиалы каких вузов Южной Кореи хотят открыть в Казахстане. Сообщалось и о том, что в Астане откроют филиал китайского вуза, где учился Токаев.

Месяцем позже министр рассказал, что в Астане откроется кампус De Montfort University Kazakhstan, университета, филиал которого уже 3 года работает в Алматы.

Добавим, 30 января министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек опубликовал в своей соцсети обращение к казахстанским студентам по поводу стипендий.