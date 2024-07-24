Филиалы каких зарубежных университетов хотят открыть в Астане и Алматы

Глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе онлайн-брифинга рассказал о планах по расширению сети зарубежных вузов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек анонсировал открытие пять кампусов зарубежных вузов.

"В Астане откроется кампус De Montfort University Kazakhstan - третий год работает в Казахстане, 646 студента в Алматы обучаются…

Мы дали им разрешение на открытие филиала в Астане. 8 га земли выделено по специальной трассе в сторону жилого массива "Телман". 50 млн долларов инвестиций вложат. Уже 16 сентября начнется обучение. Будем предоставлять и гранты. И таким образом в Астане появится кампус британского университета. Кампус планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году", - сообщил глава Миннауки.

В столице также планируется открытие кампуса Кардифф университета.

"Очень сильный исследовательский университет. Предлагаем два участка – в "Жагалау" или за ипподромом. Акимат сейчас предлагает два варианта. Строительство начнется в этом году", - добавил Саясат Нурбек.

Под Алматы также планируется открытие филиала южнокорейского вуза KAIST — Korea Advanced Institute of Science & Technology.

"Когда приезжал президент Южной Кореи в Казахстан - было подписано соглашение. Есть Институт ядерной физики в Алатау площадью 120 га, будет рядом с ним. Это самый сильный исследовательский национальный университет Южной Кореи, входит в топ–3 лучших университетов мира моложе 50 лет.

Мы его решили вынести в спецзону – Наукоград, где у нас институт ядерной физики в поселке Алатау под Алматы. Потому что там будет очень важная коллаборация с Институтом ядерной физики. Мы сейчас полноценно не можем раскрывать детали, но, думаю, организуем пресс-тур, и покажем, что есть потенциал этой научной коллаборации", - подчеркнул он.

Кроме этого, по информации министра, в Туркестане планируется открытие филиала Woosong University – еще одного южнокорейского университета.

"Передаем им здание на безвозмездной основе, и 1,2 га земли предоставляем. Частный университет будет, а корпус будет находиться в городе Туркестан. Очень сильный университет. Преимущество в том, что выпускники этого вуза смогут без визы работать в Корее. В следующем году начнется обучение по трем направлениям – кибербезопасность, компьютерная инженерия и Data Scientist", - резюмировал глава Миннауки и высшего образования.

Ранее в Миннауки сообщали, что в Казахстане по поручению президента с 2021 года открыто 14 филиалов мировых вузов и стратегических партнерств, по 8 ведутся подготовительные работы.

Тогда же министр Саясат Нурбек перечислил несколько иностранных университетов, с которыми ведется работа по открытию филиалов, среди которых: Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, университет Гази (Турция), Пекинский университет языков и культуры (КНР), а также университет Квинс (Ирландия).

Также в июне министр Саясат Нурбек рассказывал, филиалы каких вузов Южной Кореи хотят открыть в Казахстане.

Сообщалось также и о том, что в Астане откроют филиал китайского вуза, где учился Токаев.

В конце прошлого года в Миннауки сообщили, что в Казахстане появится новый казахско-французский университет. Также сообщалось, что с Францией Казахстан расширит сотрудничество в рамках программы "Болашак" – в нее будет включено 13 французских университетов.