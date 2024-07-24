Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Филиалы каких зарубежных университетов хотят открыть в Астане и Алматы

Опубликовано:

Студенты сидят в аудитории
Вуз. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе онлайн-брифинга рассказал о планах по расширению сети зарубежных вузов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек анонсировал открытие пять кампусов зарубежных вузов.

"В Астане откроется кампус De Montfort University Kazakhstan - третий год работает в Казахстане, 646 студента в Алматы обучаются…

Мы дали им разрешение на открытие филиала в Астане. 8 га земли выделено по специальной трассе в сторону жилого массива "Телман". 50 млн долларов инвестиций вложат. Уже 16 сентября начнется обучение. Будем предоставлять и гранты. И таким образом в Астане появится кампус британского университета. Кампус планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году", - сообщил глава Миннауки.

В столице также планируется открытие кампуса Кардифф университета.

"Очень сильный исследовательский университет. Предлагаем два участка – в "Жагалау" или за ипподромом. Акимат сейчас предлагает два варианта. Строительство начнется в этом году", - добавил Саясат Нурбек.

Под Алматы также планируется открытие филиала южнокорейского вуза KAIST — Korea Advanced Institute of Science & Technology.

"Когда приезжал президент Южной Кореи в Казахстан - было подписано соглашение. Есть Институт ядерной физики в Алатау площадью 120 га, будет рядом с ним. Это самый сильный исследовательский национальный университет Южной Кореи, входит в топ–3 лучших университетов мира моложе 50 лет.

Мы его решили вынести в спецзону – Наукоград, где у нас институт ядерной физики в поселке Алатау под Алматы. Потому что там будет очень важная коллаборация с Институтом ядерной физики. Мы сейчас полноценно не можем раскрывать детали, но, думаю, организуем пресс-тур, и покажем, что есть потенциал этой научной коллаборации", - подчеркнул он.

Кроме этого, по информации министра, в Туркестане планируется открытие филиала Woosong University – еще одного южнокорейского университета.

"Передаем им здание на безвозмездной основе, и 1,2 га земли предоставляем. Частный университет будет, а корпус будет находиться в городе Туркестан. Очень сильный университет. Преимущество в том, что выпускники этого вуза смогут без визы работать в Корее. В следующем году начнется обучение по трем направлениям – кибербезопасность, компьютерная инженерия и Data Scientist", - резюмировал глава Миннауки и высшего образования.

Ранее в Миннауки сообщали, что в Казахстане по поручению президента с 2021 года открыто 14 филиалов мировых вузов и стратегических партнерств, по 8 ведутся подготовительные работы.

Тогда же министр Саясат Нурбек перечислил несколько иностранных университетов, с которыми ведется работа по открытию филиалов, среди которых: Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, университет Гази (Турция), Пекинский университет языков и культуры (КНР), а также университет Квинс (Ирландия).

Также в июне министр Саясат Нурбек рассказывал, филиалы каких вузов Южной Кореи хотят открыть в Казахстане.

Сообщалось также и о том, что в Астане откроют филиал китайского вуза, где учился Токаев.

В конце прошлого года в Миннауки сообщили, что в Казахстане появится новый казахско-французский университет. Также сообщалось, что с Францией Казахстан расширит сотрудничество в рамках программы "Болашак" – в нее будет включено 13 французских университетов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139300-filialy-kakih-zarubezhnyh-universitetov-hotyat-otkryt-v-astane-i-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie