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Филиалы каких вузов Южной Кореи хотят открыть в Казахстане

Опубликовано:

Саясат Нурбек
Саясат Нурбек. Фото: facebook.com/sayasat

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, филиалы каких южнокорейских вузов планируют открыть в Казахстане, передает NUR.KZ.

Саясат Нурбек в кулуарах казахстанско-корейского форума в Астане сообщил, что подписано четыре документа.

"Первое - это общий договор между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи об усилении сотрудничества в сфере исследований и науки. Она подразумевает стажировку наших ученых в ведущих вузах, лабораториях и научных комплексах Южной Кореи.

Второе соглашение подписано с Сеульским национальным университетом науки и технологий. На базе Кызылординского университета им. Коркыт ата открывается школа искусственного интеллекта и кибербезопасности. Уже в этом году будет запущена первая программа по искусственному интеллекту", - заявил министр.

Также, по его словам, подписано соглашение с частным университетом Woosong по открытию филиала в городе Туркестан. Здесь планируют открыть IT-университет. Четвертое соглашение подписано по открытию в Казахстане филиала исследовательского университета Южной Кореи KAIST. По словам министра, Южной Кореей будет оказана бесплатная поддержка материалами, содержанием программ, методологией.

"В августе поеду в Южную Корею для того, чтобы уже подписывать отдельное новое соглашение и мы уже будем определяться с местом. Это будет достойная конкуренция Nazarbayev University. Университет будет готовить только докторантов и магистрантов по инженерно-техническим направлениям, все программы будут на английском языке. Там будут готовить кадры под ту сеть филиалов, которую мы сейчас открываем. Город не определен. Пока предварительно могу сказать - это будет либо "Алатау Сити", о котором сегодня президенты сказали, либо в Конаев кампусе, это надо будет еще определяться", - резюмировал Саясат Нурбек.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде президента Южной Кореи. Позже пресс-служба президента показала кадры торжественной церемонии.

Лидеры стран провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель вновь подтвердили намерение реализовать договоренности о выведении отношений между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства, достигнутые в ходе визита президента Казахстана в Корею.

Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем в расширенном формате. По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление, а членами официальных делегаций были подписаны документы.

По завершении переговоров глава государства и президент Республики Корея выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116440-filialy-kakih-vuzov-yuzhnoy-korei-hotyat-otkryt-v-kazahstane/

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