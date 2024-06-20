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В Астане откроют филиал китайского вуза, где учился Токаев

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Саясат Нурбек на лекции в Талдыкоргане
Саясат Нурбек. Фото: акимат области Жетісу

На брифинге в СЦК глава Миннауки анонсировал открытие филиала Пекинского университета языка и культуры в Астане – в этом вузе Касым-Жомарт Токаев учил китайский язык, передает корреспондент NUR.KZ.

"В рамках визита председателя КНР будет открыт у нас филиал Пекинского университета языка и культуры — это ведущий лингвистический, переводческий, педагогический университет Китая. Его называют китайским ООН.

Главный выпускник этого университета — наш президент Касым-Жомарт Кемелевич. Он проходил там обучение китайскому языку еще в советское время.

Официальное открытие будет в начале июля. И это будет первый сертификационный центр HSK (стандартизированный квалификационный экзамен по китайскому языку для не носителей – прим.авт.). Это как TOEFL или IELTS. Поэтому всем, кто изучает китайский язык, не надо будет никуда ездить, можно в Астане сдавать. На территории ЭКСПО будет расположен этот филиал", — заявил министр Саясат Нурбек.

Добавим, что Пекинский университет языка и культуры, как сообщается на официальном сайте, является высшим учебным заведением, находящимся под прямым подчинением Министерства образования страны.

Он был создан в 1962 году. В июне 1964 года учебному заведению было присвоено официальное название — Пекинский университет языка. В 1996 году университет был переименован в Пекинский университет языка и культуры. В 2002 году название было упрощено в Пекинский лингвистический университет.

Глава Миннауки сегодня также рассказал, какие еще зарубежные университеты скоро откроют свои филиалы в Казахстане. Отмечается, что в Казахстане по поручению президента с 2021 года открыто 14 филиалов мировых вузов и стратегических партнерств, по 8 ведутся подготовительные работы.

В конце прошлого года в Миннауки сообщили, что в Казахстане появится новый казахско-французский университет. Также сообщалось, что с Францией Казахстан расширит сотрудничество в рамках программы "Болашак" – в нее будет включено 13 французских университетов.

В июне этого года, после официального визита президента Южной Кореи в Казахстан, стало известно, что у нас в стране планируется открыть филиалы ряда южнокорейских вузов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121000-v-astane-otkroyut-filial-kitayskogo-vuza-gde-uchilsya-tokaev/

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